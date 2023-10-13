فرنسا تتطلع لمواصلة إنطلاقتها المثالية في تصفيات اليورو 2024

يستعد منتخب فرنسا لمواجهة نظيره هولندا اليوم الجمعة على ملعب يوهان كرويف أرينا ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الثانية، بتصفيات يورو 2024 في التاسعة إلا ربعا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.







حقق منتخب فرنسا إنطلاقة ولا أروع في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا بعدما حقق العلامة كاملة بـ 5 انتصارات في 5 مباريات، فيما لدى منتخب هولندا في رصيده 9 نقاط وهو نفس رصيد اليونان لكن من 4 مباريات فقط بينما لعبت باقي منتخبات المجموعة 5 لقاءات.



الأمر لم يتوقف مع الديوك الفرنسية عند ذلك بل أن الفريق لم تتلقى شباكه أي هدف في الخمس مباريات، دون التعثر سواء بالخسارة أو التعادل، ما يدل على صلابة دفاع فرنسا.



بالإضافة إلى ذلك سجلت الديوك الفرنسية 11 هدفا في خمس مباريات في شراسة هجومية لدى رجال ديديه ديشامب.



مشوار مميز لـ فرنسا :



استهل منتخب فرنسا مشواره في تصفيات يورو 2024 امام هولندا على ملعب فرنسا وأنتصرت الديوك برباعية نظيفة بتوقيع جريزمان وأوباميكانو، وكيليان مبابي (هدفين) بعدها لعبت فرنسا خارج الديار في مباراتين متتاليتين أمام إيرلندا وجبل طارق.



فازت الديوك الفرنسية بهدف نظيف بتوقيع بنيامين بافارد قبل أن تنتصر على جبل طارق بثلاثية نظيفة سجلهم جيرو ومبابي وإيمن موبلحي (هدف ذاتي).



قبل أن تفوز فرنسا على اليونان بصعوبة بهدف نظيف عبر مبابي سجله من ركلة جزاء، بعدها أنتصرت فرنسا على إيرلندا بهدفين نظيفين، بتوقيع أوريلين تشواميني، وماركوس تورام.

