مشجع يعتدي على نيمار بـ علبة "فشار" (فيديو)

شارك النجم البرازيلي نيمار جونيور، في تعثر منتخب بلاده أمام فنزويلا، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لكأس العالم 2026 بالتعادل 1-1.

وصنع مهاجم الهلال السعودي، هدف البرازيل الذي سجله مدافع أرسنال جابرييل ماجالهايس في الدقيقة 50، لكن إدوارد بيلو أدرك التعادل لاحقا في الدقيقة 85، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

ليتمكن نيمار من تحطيم رقم قياسي جديد مع المنتخب البرازيلي، إذ أصبح أكثر من صنع أهداف في تاريخه برصيد 58 هدفا.

نيمار

وبعد إطلاق صافرة النهاية، تعرض نيمار للرشق بكيس من الفشار من قبل مشجع برازيلي، من مدرجات ملعب أرينا بانتانال في مدينة كويابا، بينما كان يسير في النفق المؤدي إلى غرفة تبديل الملابس.

وأظهر مقطع فيديو أن اللاعب البالغ من العمر 31 عاما، بدا غاضبا للغاية بمجرد اصطدام كيس الفشار برأسه، حيث صرخ على الجماهير بغضب شديد، قبل أن يصطحبه زملاؤه خارج الملعب.

وتحدث نيمار في تصريحات بعد نهاية المباراة: "من الواضح أننا نبذل قصارى جهدنا ونقدم أفضل ما لدينا، لكن في كثير من الأحيان تكون النتيجة غير مرضيه لتوقعات الجماهير".

وأضاف: " أنا أدين هذا النوع من المواقف، لست بحاجة إلى القيام بذلك، إنه أمر سيء للغاية بالنسبة لكرة القدم وللبشر".

واختتم: "المشجع الذي يفعل هذا النوع من الأشياء ليس رجلًا متعلمًا، ولن يتمكن من تربية ابنه بأفضل طريقة ممكنة، إذا اشتكى كثيرًا فهو من كان يجب أن يتدرب بشكل أفضل ويتواجد على أرض الملعب، وليس أنا".

وبهذه النتيجة أمام فنزويلا، تأخرت البرازيل عن منافستها الأرجنتينية التي تغلبت على باراجواي 1-صفر، حيث يتصدر زملاء ليونيل ميسي ترتيب التصفيات برصيد 9 نقاط، فيما يتأخر رفاق نيمار بنقطتين بعد فوزين وتعادل في 3 مباريات.