أزهر الشرقية يختتم فعاليات مبادرة «أنا الراقى بأخلاقى» للأسبوع الأول

قال الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن منطقة الشرقية نجحت في تفعيل مبادرة « أنا الراقي بأخلاقي» على الوجه الأكمل في أسبوعها الأول للعام الحالي 2024/2023.

ولفت إلى إنه تم تناول سلوك «النظافة» لمرحلة رياض الاطفال والمرحلة الابتدائية، وكذلك قيمة «التواضع» للمرحلة الإعدادية والثانوية للمعاهد كافة.

وأضاف منسق المنطقة، أنه تم تفعيل عدد من الأنشطة الفنية والثقافية َوالدينية، وقام الطلاب بتنفيذها عبر مختلف الإدارات التعليمية بإشراف ومتابعة من منسقي الإدارات، وشيوخ المعاهد والمعلمين المعنيين.

وأشار إلى أن فقرات الإذاعة الصباحية تضمنت على مدار الأسبوع بجميع المعاهد، فقرات متنوعة لسلوك النظافة وقيمة التواضع بجميع المعاهد.

كما قام بعض الطلاب بإدارتي العاشر من رمضان و ديرب نجم بتمثيل فقرات مسرحية تعكس مظاهر «النظافة» و«التواضع»، كما قامت الطالبات بمعهد فتيات إسماعيل غنيم الإعدادي، ومعهد الشوادفي الباز الإعدادي بتصميم مطويات وصحف حائط وبعض الرسومات التي تتناول قيمة التواضع بمساعدة المعلمات.

وفي إدارة منشأة أبوعمر، قام الطلاب بترجمة معنى النظافة والتواضع إلى اللغة الإنجليزية، وقام التلاميذ بتنفيذ محادثات قصيرة باللغة الإنجليزية.

كما قامت إدارتي أبو حماد وهيهيا بنقل فعاليات الإذاعة الأزهرية وطابور الصباح من خلال البث المباشر على صفحات المعاهد.

تهدف المبادرة التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية الأزهرية، إلى ترسيخ القيم التربوية والأخلاق الحميدة لدى طلاب الأزهر الشريف بمعاهد الشرقية ليكون قدوة للجميع فضلاً عن مواجهة الانحرافات السلوكية على كافة الأصعدة والتصدي لها بكافة الوسائل الممكنة.