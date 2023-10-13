وزير خارجية أمريكا يلتقي الرئيس الفلسطيني في الأردن (فيديو)

وصل أنتوني بلينكن، وزير الخاريجة الأمريكي، إلى العاصمة الأردنية عمان، والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لمناقشة وقف التصعيد في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يلتقي المسئولين الأردنيين، ضمن الجولة التي يقوم بها في الشرق الأوسط، دعوة للتهدئة ومنعًا للتصعيد واتساع رقعة الحرب على الجبهة الشمالية.

وقبلها زار إسرائيل، لتقديم الدعم لتل أبيب بالدفاع الكامل عن سيادتها، والدفاع عن أمنها وحدودها، حسب التصريحات الأمريكية.

يأتي الدعم الأمريكي لإسرائيل عبر التزويد بالسلاح وإرسال حاملة طائرات إلى البحر الأبيض المتوسط، لتكون جاهزة لأي حرب متعددة الجبهات.

بلينكن في الأردن:

قال بلينكن: “إن بلاده تفعل كل شيء لتأمين الإفراج عن الأمريكيين الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية”، مؤكدًا: “نعمل عن كثب مع الشركاء الإسرائيليين أيضًا للإفراج عن الأسرى، مؤكدًا أن إسرائيل لن تبقى أبدًا وحدها”.

أوضح أنه سيتوجه إلى الأردن لمقابلة العاهل الأردني الملك عبدالله ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وبعدها بأيام سيتوجه إلى السعودية والإمارات ومصر وقطر، مشيرًا إلى أنه سيطلب من هذه الدول أن تستخدم نفوذها لدى حماس كي تقوم فورًا ودون شروط بالإفراج الفوري عن الأسرى".