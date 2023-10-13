الاحتلال الإسرائيلي يواصل التصعيد ويشن غارات كثيفة على شمال غزة

شن الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، قصفًا عنيفًا استهدف شمال قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط المزيد من القتلى والمصابين الفلسطينيين، وذلك مع دخول المعارك يومها السابع على التوالي وسط دعوات دولية مختلفة لوقف التصعيد ومحاولة حل الأمور سياسيًا.

وطالت الغارات الإسرائيلية خان يونس، وأسفرت عن سقوط قتلى فلسطينيين، وفقًا لما أفادت وسائل إعلام فلسطينية محلية.

واستهدف القصف الإسرائيلي مخيم البريج وسط غزة، ولقي 18 فلسطينيا مصرعهم وأصيب العشرات بقصف منزل في حي الصفطاوي بالقطاع.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشال طواقم الإسعاف ومواطنين، لجثامين فلسطينيين سقطوا في قصف تعرض له منزلهم في البريج.

كما أفادت المصادر بمقتل 4 مدنيين وإصابة آخرين في قصف الطائرات الإسرائيلية لمنزل في حي تل الهوى جنوب غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، تأكيدها مقتل 3 مواطنين وإصابة العشرات في قصف طال منزلا شرق رفح.

وطال القصف الإسرائيلي أيضا منازل في دير البلح وسط غزة، وحي "الزيتون" شرق القطاع، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين.

ترحيل 1.1 مليون من سكان غزة

ويأتي ذلك فيما أعلنت الأمم المتحدة في وقت مبكر من الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي أبلغها بأن نحو 1.1 مليون فلسطيني في غزة يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الساعات الـ24 المقبلة.

وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان: "ترى الأمم المتحدة أنه من المستحيل تنفيذ مثل هذه الأمر من دون عواقب إنسانية مدمرة".

وأضاف دوجاريك: "الأمم المتحدة تناشد بقوة إلغاء أي أمر من هذا القبيل، إذا تم تأكيده، لتجنب ما يمكن أن يحول ما هو بالفعل مأساة إلى وضع كارثي".

وتابع أن "الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي يسري أيضا على جميع موظفي الأمم المتحدة، وأولئك الذين يقيمون في منشآت تابعة للمنظمة، بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والعيادات".

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