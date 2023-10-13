افتتاح مؤتمر جراحة العظام بطب الأزهر بدمياط

افتتح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية؛ فعاليات المؤتمر الدولي الخامس عشر لقسم جراحة العظام بكلية طب البنين بدمياط الذي يقام تحت عنوان: (الجديد في طرق التشخيص والعلاج في مجال جراحات العظام التخصصية) برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

ورحب صديق بالمشاركين في المؤتمر من مختلف الجامعات المصرية، ناقلًا لهم تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

وقدم التهنئة للحضور بذكرى المولد النبوي الشريف، والاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة حرب العزة والكرامة، معبرًا عن سعادته وهو يجلس بين يدي أساتذته وعلى رأسهم الدكتور عيسى راغب، مربي الأجيال.

وأشاد الدكتور محمود صديق بجهود قطاع الطب في جامعة الأزهر، مؤكدا أن قطاع الطب أسهم بشكل كبير في رفع تصنيف الجامعة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، بجانب مشاركته في دعم جميع المبادرات الرئاسية، ودعم المنظومة الصحية في مصر، مشيرًا إلى أن تصنيف الجامعة في تصنيفات شنغهاي وQS وأخيرًا تصدر جامعة الأزهر تصنيف التايمز العالمي وحصولها علي المركز الأول يعزز ثقة العالم في جامعة الأزهر، ويؤكد على أننا ماضون بقوة في مسار التقدم والتطوير، لافتا إلى أن الجامعة تمتلك صروحًا طبية متميزة.

أساتذة الطب في جامعة الأزهر

وثمن جهود أساتذة الطب في جامعة الأزهر، ولا سيما كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة التي تخرج من رحمها خمس كليات طب أخرى تضم قامات علمية كبيرة في جميع التخصصات الطبية.

جدير بالذكر أن كلية طب بنين الأزهر بدمياط تعد من الكليات المتميزة خاصة وأنها حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

يأتي ذلك، تأكيدًا على أن قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر من القطاعات المتميزة في مختلف المجالات الطبية، وفي اطار تميز ادارة الجامعة الطبية على مستوى المستشفيات التابعة لها على مستوي الجمهورية والتي تقدم خدمات مميزة للجمهور سواء كانوا تابعين للأزهر أم من خارجه.