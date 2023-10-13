لاعب باراجواي يثير الجدل بتصرف غير أخلاقي مع ميسي

تعرض ليونيل ميسي، نجم المنتخب الأرجنتيني، لحادث مؤسف، اليوم الجمعة، خلال مباراة منتخب بلاده أمام باراجواي ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.

نجح المنتخب الأرجنتيني في مواصلة سلسلة انتصاراته، بالتغلب على باراجواي بهدف دون رد سجله لاعبه نيكولا أوتاميندي، في الدقيقة الثالثة ضمن الجولة الثالثة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية، المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، فجر اليوم الجمعة.

وشارك ميسي كبديل في المباراة، حيث فضل المدرب ليونيل سكالوني إبقائه على مقاعد البدلاء لعدم جاهزيته، قبل أن يدخله في الشوط الثاني.

وخلال الدقائق العشر الأخيرة من المباراة، نشبت مشادة بين ميسي، قائد الأرجنتين، وريتشارد سانشيز وأنطونيو سانابريا، ثنائي باراجواي.

وأظهرت الكاميرات أنطونيو سانباريا وهو يبصق على النجم الأرجنتيني، لكنه لم يكن على علم بالأمر.

قال سانابريا في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "خلال البث التلفزيوني بدا أنني بصقت عليه، لكن لا علاقة لذلك، لم يكن عليه".

علق ميسي على الواقعة قائلا: "أخبروني في غرفة خلع الملابس أن شخصا ما بصق علي، والحقيقة هي أنني لا أعرف حتى من هو؟".

وأضاف بطل كأس العالم 2022: "أفضل ألا أتكلم، وإلا سيخرج ويتحدث في كل مكان وسيكون معروفا".

ميسي

لفت ميسي الأنظار في لقطة أخرى لفتت انتباه متابعي المباراة بعد مشاركته بديلا، وطلب النجم الأرجنتيني من زميله أوتامندي صاحب الهدف عدم منحه شارة الكابتن، إلا أن الأخير رفض ذلك.

وبهذا الانتصارعلى الباراجواي، تنفرد الأرجنتين بطلة مونديال قطر، بصدارة المجموعة لتصفيات كأس العالم 2026، برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، بفارق نقطتين عن البرازيل و4 عن كولومبيا التي تعادلت مع الأورغواي 2-2.