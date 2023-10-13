الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الإسرائيلي يُهدد سكان غزة ويدعوهم لمغادرة منازلهم

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة

 حذر الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، سكان غزة لإخلاء منازلهم والتوجه إلى جنوب القطاع، قائلًا إن مسلحي حماس "يختبئون داخل مدينة غزة في الأنفاق تحت البيوت، وداخل مبانٍ مكتظة بالسكان.

 

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 وقال بيان الجيش الإسرائيلي عبر المتحدث باسمه، إن الجيش "يدعو كافة سكان مدينة غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا".

 ونشر جيش الاحتلال مقطع فيديو للمتحدث يوضح المناطق التي تسعى إسرائيل لإخلائها، حيث طلب من السكان "التواجد جنوب وادي غزة وفق ما يظهر في الخريطة".

 وأوضح المتحدث أن حركة حماس "فتحت الحرب ضد إسرائيل، وتشهد مدينة غزة أعمالًا عسكرية".

وأضاف: "لن يسمح بالعودة إلى مدينة غزة إلا بعد صدور بيان يسمح بذلك، ممنوع الاقتراب من منطقة السياج مع دولة إسرائيل".

 وقال المتحدث إن مسلحي حماس "يختبئون داخل مدينة غزة في الأنفاق تحت البيوت، وداخل مباني مكتظة بالسكان".

وتابع: "يا سكان غزة، عليكم التوجه جنوبًا حفاظًا على أمنكم الشخصي وأمن عائلاتكم".

 

عواقب إنسانية مدمرة:

 كانت الأمم المتحدة أعلنت أن الجيش الإسرائيلي أبلغها في وقت متأخر من الخميس، أن 1.1 مليون فلسطيني في غزة، أي نحو نصف عدد سكان القطاع، يجب أن ينتقلوا إلى الجنوب خلال الـ24 ساعة المقبلة.

 وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان: "ترى الأمم المتحدة أنه من المستحيل تنفيذ مثل هذا الأمر من دون عواقب إنسانية مدمرة".

 وأضاف دوجاريك: "الأمم المتحدة تناشد بقوة إلغاء أي أمر من هذا القبيل، إذا تم تأكيده، لتجنب ما يمكن أن يحول ما هو بالفعل مأساة إلى وضع كارثي".

 وتابع: أن "الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي يسري أيضًا على جميع موظفي الأمم المتحدة، وأولئك الذين يقيمون في منشآت تابعة للمنظمة، بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والعيادات".

 

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