الجمعة 13 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بلينكن يغادر إسرائيل ويتجه للأردن ثم مصر لمنع التصعيد في غزة (فيديو)

أنطوني بلينكن، وزير
أنطوني بلينكن، وزير الخاريجي الأمريكي

غادر أنطوني بلينكن، وزير الخاريجي الأمريكي، تل أبيب متجها إلى عمان، ليلتقي المسئولين الأردنيين، ضمن الجولة التي يقوم بها في الشرق الأوسط، دعوة للتهدئة ومنعا للتصعيد واتساع رقعة الحرب على الجبهة الشمالية. 

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شكري يعرب عن تطلعه أن تكون زيارة بلينكن لإسرائيل لاحتواء التصعيد (شاهد)

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بلينكن: أمريكا وقبرص تشتركان في الالتزام بالديمقراطية والحرية والكرامة الإنسانية

وتعتبر واشنطن هذا الأمر خط أحمر وتعمل على تفاديه، وتأتي هذه الزيارة ضمن الخطاب الأمريكي والدعم لتل أبيب بالدفاع الكامل عن سيادتها، والدفاع عن أمنها وحدودها، حسب التصريحات الأمريكية. 

ويأتي الدعم الأمريكي لإسرائيل عبر التزويد بالسلاح وإسال حاملة طائرات إلى البحر الأبيض المتوسط، لتكون جاهزة لأي حرب متعددة الجبهات.

بلينكن: سنفعل أي شيء للإفراج عن الأمريكيين الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية

قال بلينكن، إن بلاده تفعل كل شيء لتأمين الإفراج عن الأمريكيين الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، مؤكدا: “نعمل عن كثب مع الشركاء الإسرائيليين أيضًا للإفراج عن الأسرى، مؤكدًا أن إسرائيل لن تبقى أبدًا وحدها”.

وأوضح أنه سيتوجه إلى الأردن لمقابلة العاهل الأردني الملك عبدالله ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وبعدها بأيام سيتوجه إلى السعودية والإمارات ومصر وقطر، مشيرًا إلى أنه سيطلب من هذه الدول أن تستخدم نفوذها لدى حماس كي تقوم فورًا وبدون شروط بالإفراج الفوري عن الأسرى.".

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