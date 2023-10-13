إنطلاق ماراثون الغردقة للجري بمشاركة وزير الشباب والرياضة

أطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، صباح الجمعة، شارة بدء فعاليات ماراثون الغردقة ريس للجري، وذلك في إطار مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة والمحافظة.



يُنفذ الماراثون من الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية التابعة لشئون مكتب الوزير، بالتعاون مع وزارة السياحة ومحافظة البحر الأحمر، ومشاركة أكثر من 1000 مشارك من 20 دولة.

أكد وزير الشباب والرياضة أن دعم القيادة السياسية وتوفير الدعم الدائم لمثل هذه الاحداث هو ما يضعها على رأس اولويات الدولة وهي الإهتمام بصحة المواطن المصري، معبرًا عن أهمية دمج الرياضة بالاماكن السياحية والاثرية، لما تتمتع به مصر من تراث ذاخر.

ماراثون الغردقة



وتحدث الدكتور أشرف صبحي عن حرص الوزارة على التعاون مع مختلف المؤسسات المعنية لتنظيم ماراثونات رياضية على مستوى جميع المحافظات، ضمن أجندة الفعاليات الرياضية السنوية التي تضعها الوزارة، في ضوء نشر ثقافة الممارسة الرياضية، والترويج للمعالم السياحية والأثرية التي تتميز بها البلاد، وكذا المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها مصر خلال الآونة الراهنة تحت قيادة السيد الرئيس عيد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ماراثون الغردقة



وأضاف وزير الرياضة أن الوزارة تشجع على إقامة الماراثونات والسباقات الرياضية لتشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة، والحفاظ على اللياقة البدنية، بجانب التأكيد على أهمية المحافظة على الصحة العامة والارتقاء بها، في ظل اهتمام القيادة السياسية بالرياضة، والتشجيع على ممارستها، وتشجع الموهوبين في كافة الألعاب سواء الفردية أو الجماعية، وتأكيدًا على أهمية الدور الحيوى للرياضة داخل المجتمع.