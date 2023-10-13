ننشر أسعار الفواكه والخضروات بأسواق قنا اليوم الجمعة

تنشر الوفد قائمة باسعار الفواكه والخضروات بمحافظة قنا، اليوم الجمعة، نستهلها بأسعار الخضراوات فقد سجل سعر كيلو الطماطم انخفاضا حادا فى أسعارها عقب موجة الارتفاع التى شهدتها وصل الكيلو حينها 25 جنيهًا للكيلو فقد سجل سعر كيلو الطماطم اليوم 15 جنيه، وبلغ كيلو البطاطس 15 جنيها، فيما بلغ سعر كيلو البصل بنوعية الأبيض والأحمر ما بين 25 و30 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الخيار الـ 10 جنيهات هو الاخر ، وسجلت أسعار الكوسة الـ 10 جنيه، فيما استقر سعر كيلو الفلفل الأخضر عند حدود الـ 10جنيهات، وبلغ سعر كيلو الملوخية الخضراء والمجففه منها ما بين 7و 10 جنيهات للكيلو، واستقر سعر الليمون 10 جنيه.

كما استقرت البامية فى حدود الـ 20 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو الثوم فى حدود 20 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الـ5 جنيهاً للكيلو الواحد و3 كيلو ب10 جنيهات منها.

ثانيا الفاكهة، فقد سجل كيلو الموز الـ 15 ، و بلغ سعر التين 15 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو البلح ما بين 30 جنيها للكيلو ، وسجل كيلو العنب 10جنيها للكيلو، وبلغ كيلو الجوافة 25 جنيها للكيلو، وسجل سعر كيلو التفاح 30 جنيها والبرتقال 30جنيها هو الاخر وبلغ كيلو الكومثره 25 جنيها للكيلو، وستقر سعر الرمان عند حاجز 5 جنيهات للكيلو .