هيكل الروائى الرائد والسياسى البارز

انفرد بين أبناء جيله بأشياء حاز بها السبق ، فسبق غيره في تأليف أول رواية عربية بقصته المعروفة "زَيّنَبْ"، وفتح لأصحاب القلم كتابة التاريخ الإسلامي، وكتب أيضًا أدب الرحلة، وسجَّل خواطره وما يجول في نفسه في كتابه الرائع في منزل الوحي، وقضى حياته كلها إما رئيسًا لتحرير جريدة أو وزيرًا في وزارة، أو رئيسا لحزب، أو رئيسًا لمجلس الشيوخ.

إنه الأديب والسياسى الدكتور محمد حسين هيكل الذى ولد في 20 أغسطس 1888، في قرية كفر غنام التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية ونشأ في أسرة على جانب كبير من الثراء، والتحق بكتاب القرية، حيث حفظ القرآن الكريم، وتعلم مبادئ القراءة والكتابة، ولما بلغ السابعة التحق بمدرسة الجمالية الابتدائية بالقاهرة، وظلَّ بها حتى أتم دراسته بها، وحصل على شهادتها الابتدائية سنة 1901، ثم انتقل إلى المدرسة الخديوية، وأتم دراسته بها سنة 1905، ثم التحق بمدرسة الحقوق الخديوية، وفي أثناء هذه الفترة توثقت صلته بأحمد لطفي السيد وتأثر بأفكاره، فأنكبَّ على قراءة الأدب العربي القديم، في أمهاته المعروفة كالأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، والبيان والتبيين للجاحظ، ، وبعد تخرجه في مدرسة الحقوق سنة 1909 سافر على نفقته الخاصة إلى باريس؛ ليتم دراسته في القانون ، ويحصل على درجة الدكتوراة.

واغتنم هيكل فرصة وجوده في فرنسا، فالتحق بمدرسة العلوم الاجتماعية العالية، وحصل فيها على دراسات مختلفة، وواظب على الاستماع لمحاضرات عديدة في الأدب الفرنسي، وأقبل على قراءة الأدب الفرنسي بعد أن أتقن الفرنسية وأصبح عسيرها ميسورًا له، وظلَّ هيكل في باريس ثلاث سنوات حصل في نهايتها على درجة الدكتوراة في الحقوق من جامعة باريس سنة 1912 وكان موضوع الرسالة ( دين مصر العام)

ولما عاد هيكل من باريس اشتغل بالمحاماة في مدينة المنصورة فترة قصيرة، ثم تركها بعد اختياره للتدريس في الجامعة سنة 1917، ولم ينقطع طوال عمله عن ممارسة العمل الصحفي، وكتابة المقالات السياسية والفصول الأدبية في جريدة الأهرام، وجريدة الجريدة صحيفة حزب الأمة التي كان يرأسها أحمد لطفي السيد، ثم تخلص هيكل من قيد الوظيفة واستقال من الجامعة سنة 1922 وتفرَّغ للعمل السياسي، وترأس تحرير جريدة السياسة لسان حزب الأحرار الدستوريين الذي تكوَّن في هذه السنة، وكان هيكل من نجومه اللامعين.

وأختير الدكتور محمد حسين هيكل عضوا ًفي لجنة الثلاثين التي وضعت دستور 1923، أول دستور صدر في مصر المستقلة وفقاً لتصريح 28 فبراير 1922. ولما قام حزب الأحرار الدستوريين بإنشاء جريدة أسبوعية باسم السياسة الأسبوعية عُيِّن هيكل رئيسا لتحريرها سنة 1926. و اختيرهيكل وزيراً للمعارف في الوزارة التي شكلها محمد محمود عام 1938، ولكن تلك الحكومة استقالت بعد فترة قصيرة ، إلا أنه عاد وزيراً للمعارف مرة ثانية سنة 1940 في وزارة حسين سري، وظل وزيرا بها حتى عام 1942، ثم عاد وتولى هذا المنصب مرة أخرى في عام 1944، وأُضيفت إليه وزارة الشؤون الاجتماعية سنة 1945.

واختير هيكل سنة 1941 نائبًا لرئيس حزب الأحرار الدستوريين، ثم تولى رئاسة الحزب سنة 1943، وظلَّ رئيساً له حتى ألغيت الأحزاب بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 وقد تولى هيكل رئاسة مجلس الشيوخ سنة 1945 وظل رئيسا له حتى يونيو 1950 .

وقد تولى هيكل أيضاً تمثيل السعودية في التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية عام 1945، كما رأس وفد مصر في الأمم المتحدة أكثر من مرة. وكانت له مواقف وطنية مشهودة في قضيتي إستقلال مصر وإحتلال فلسطين.

وانضم هيكل إلى كثير من الهيئات العلمية فكان عضوًا في الجمعية المصرية للقانون الدولي والجمعية المصرية للدراسات التاريخية، واختير عضوًا في مجمع اللغة العربية سنة 1940 فكان من الرعيل الأول لأعضاء المجمع، ويذكر له اقتراحه على المجمع بوضع "معجم خاص لألفاظ القرآن الكريم"، فوافق المجمع على اقتراحه، وكان من أعضاء اللجنة التي تألفت لوضع منهجه.

وشهدت الحياة الفكرية لهيكل العديد من التغيرات، ولكن التحول الكبير من العقلية الغربية إلى معاداة الغرب هو أكبر معالم التغيرات في حياة محمد حسين هيكل الفكرية، وكتابه "ثورة الأدب" كان أكثر كتبه تعبيراً عن هذه المرحلة وطبيعتها. وكانت القصة أول ميدان يرتاده الدكتور هيكل، فكتب قصته "زَيّنَبْ" وهي أشهر أعماله هيكل الأدبية.

وقد توفي الدكتور محمد حسين هيكل يوم السبت الموافق ٨ ديسمبر ١٩٥٦ عن عمر ناهز ٦٨ عاما. بعد أن ترك لنا الكثير من الكتب والمؤلفات التى أثرت الحياة الثقافية والأدبية والتي وضع فيها فكره وابداعه، نذكر منها رواية زينب 1914 وشخصيات مصرية وغربية 1929 وحياة محمد 1933 وفي منزل الوحي 1939 والفاروق عمر 1944/ 1945و مذكرات في السياسة المصرية 1951/ 1953و الصديق أبو بكر وولدي وعشرة أيام في السودان.