الأوقاف تفتتح 16 مسجدًا جديدًا اليوم الجمعة بـ 9 محافظات

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 16 مسجدًا اليوم الجمعة منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا.

ويصل إجمالي ما تم افتتاحه من مساجد منذ 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 243 مسجدًا منها 175 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و68 مسجدًا صيانة وتطويرًا.





أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:



مديرية أوقاف الوادي الجديد



1. الشركة 53 – الشركة – مركز الخارجة

2. الكهرباء – الخارجة – مركز الخارجة

3. الدكتود محمود مدني – الراشدة – مركز الداخلة

4. مسجد نادي الهنداو الرياضي –الهنداو– مركز الداخلة

5. بر الوالدين – الرملة –بدخلو – مركز الداخلة

6. الرضا – بدخلو– مركز الداخلة



مديرية أوقاف دمياط

7. بدران - قرية حجاجة - فارسكور



مديرية أوقاف السويس

8. الرحمن – العشايشة – جنيفة – حي الجناين



مديرية أوقاف المنيا

9. البحري – قرية بطران – مركز مغاغة

10. البحري – قرية عباد شارونة – مركز مغاغة



مديرية أوقاف البحيرة

11. علي مبارك – قرية علي مبارك – وادي النطرون



مديرية أوقاف الجيزة

12. أحمد حسن – قرية المتانيا - العياط



ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الوادي الجديد

1. الهنداو البحري –الهنداو– مركز الداخلة



مديرية أوقاف قنا

2. الصالحين – العزازية – دشنا



مديرية أوقاف الفيوم

3. مسجد عزبة بشير – مركز الفيوم جنوب



مديرية أوقاف الغربية

4. مصطفى إسماعيل – ميت غزال - السنطة

سبع أسر قرآنية يتنافسون على تكريم سيادة الرئيس لهم

تتنافس سبع أسر على المركز الأول في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، والتي ستحظى بحضور بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، للفائزين.

يأتي ذلك في احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، بينما يتنافسون جميعًا على أربع جوائز قدرها (مليون وأربعمائة ألف جنيه).

أوضحت الأوقاف، أن ذلك على النحو التالي:

• الأسرة الأولى : 500 ألف جنيه.

• الأسرة الثانية : 400 ألف جنيه.

• الأسرة الثالثة : 300 ألف جنيه.

• الأسرة الرابعة : 200 ألف جنيه.

والأسر التي اجتازت الاختبارات الأولية ووصلت للتصفية النهائية بالمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، والتي ستعقد في الفترة من 23-27/ 12/ 2023م هي كالتالي: