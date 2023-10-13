"الوعي الرشيد .. وأثره في مواجهة التحديات".. موضوع خطبة الجمعة اليوم

أعلنت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة، اليوم، تحت عنوان “ الوعي الرشيد .. وأثره في مواجهة التحديات”.

وكانت شددت وزارة الأوقاف على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقائق،، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز ، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير .





وكانت قد حددت وزارة الأوقاف موضوعات خطب الجمعة لشهر أكتوبر2023م وذلك على النحو التالي:



1. الجمعة الأولى 6/ 10/ 2023م تحت عنوان: "فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم".

2. الجمعة الثانية 13/ 10/ 2023م تحت عنوان: " الوعي الرشيد .. وأثره في مواجهة التحديات".

3. الجمعة الثالثة 20/ 10/ 2023م أكتوبر تحت عنوان: "التلوث ومخاطره".

4. الجمعة الرابعة 27/ 10/ 2023م أكتوبر تحت عنوان: "نعمة الصحة ووجوب المحافظة عليها".

وزارة الأوقاف

تتنافس سبع أسر على المركز الأول في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، والتي ستحظى بحضور بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، للفائزين.



يأتي ذلك في احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، بينما يتنافسون جميعًا على أربع جوائز قدرها (مليون وأربعمائة ألف جنيه).

أوضحت الأوقاف، أن ذلك على النحو التالي:

• الأسرة الأولى : 500 ألف جنيه.

• الأسرة الثانية : 400 ألف جنيه.

• الأسرة الثالثة : 300 ألف جنيه.

• الأسرة الرابعة : 200 ألف جنيه.

والأسر التي اجتازت الاختبارات الأولية ووصلت للتصفية النهائية بالمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، والتي ستعقد في الفترة من 23-27/ 12/ 2023م هي كالتالي:





الأوقاف: توزيع 7000 زي أزهري جديد للأئمة



أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن بدء توزيع الدفعة التاسعة من صرف الزي الأزهري السادس للأئمة، وعددهم (7000) إمام.

وأوضحت الأوقاف، أن ذلك في عدد من المحافظات كالتالي: (الشرقية – الدقهلية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – سوهاج – المنوفية – أسيوط – الجيزة – القليوبية – القاهرة – المنيا – قنا – بني سويف – الإسكندرية – أسوان – الفيوم – الأقصر ).