فلسطين| انتفاضة إليكترونية لنجوم الفن دعمًا للمقاومة

انطلقت قوة التواصل الإجتماعي برسائل إنسانية مؤثرة، وصور لأعلام فلسطين ودعم للمقاومة المستمرة ضد الاحتلال الإسرائيلي والصمود أمام الغزو، أجواء قدمها نجوم الفن عبر حساباتهم الرسمية .

نشرت كندة علوش رسالة مؤثرة عن دعمها للقضية الفلسطينية بقوة

آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية

يذكر أن إسرائيل قد بدأت قصفها على غزة، بعد الهجوم التي شنته حركة حماس يوم السبت الماضي، حيث ردت قوات الاحتلال بقصفٍ جوي ومدفعي مكثف على قطاع غزة وقطع وسائل الدعم والمساعدات الطبية وقطع الماء والغاز والكهرباء عن القطاع، وتستمر حماس في إطلاق الصواريخ على اسرائيل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن آخر إحصائيات الشهداء والمصابين حيث استشهد 1537 مواطنًا منهم 500 طفل و 276 سيدة، وإصابة 6612 آخرون.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أكدت ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1300، والإصابات إلى 2900.