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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

صحية وخفيفة| طريقة عمل سلطة زبادي بالخيار والنعناع

بوابة الوفد الإلكترونية

سلطة الزبادي من الوصفات اللذيذة التي يمكنك تحضيرها في أي وقت سواء كنتي تتابعين حمية غذائية لخسارة الوزن أن لا، فتعمل علي إمداد الجسم بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة، بالإضافة إلى أنها تشعرك بالشبع فترة طويلة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.

 

 

طريقة عمل سلطة الزبادي

المكونات

كوب زبادي

٤ فصوص ثوم

٣ ملاعق كبيرة مايونيز

ربع ملعقة صغيرة ملح

١ خيار
 

طريقة تحضير السلطة

اسكبي كوب الزبادي ( استبدلي النوع العادي باللايت إذا كنتي تتبعين نظام غذائي معين لخسارة الوزن)، ثم أضيفي عليه المايونيز.
 

قومي بهرس فصوص الثوم وضعيها علي الزبادي والمايونيز.
 

قطعي الخيار لمكعبات صغيرة واخلطيهم بالزبادي مع رشة من الملح.

 

يمكنك أيضًا إضافة رشة من النعناع المجفف على الوجه؛ ليعطي نكهه لذيذة.

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