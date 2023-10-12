12 نصيحة قبل استخدام العدسات اللاصقة

ظهرت العدسات اللاصقة الشفافة والملونة منذ سنوات وأصبحت جزء هام في عالم الموضة أكثر من العالم الطبي، ومنها أنواع وأشكال و درجات واستخدامات متنوعة جداً، وعلى الرغم من سهولة استخدام العدسات اللاصقة، لكن عليكي سيدتي أخد الإجراءات الضرورية عند ارتدئها.

وتستعرض بوابة الوفد أبرز النصائح قبل استخدام العدسات اللاصقة

1- قبل ارتداء العدسات، اجراء الفحص شامل للعين، والتأكد من اختيارالعدسات اللاصقة المناسبة لكي.

2- احذري من تجاهل أي أعراض غيرعادية تظهر بمجرد استخدام العدسات اللاصقة، مثل احمرار العين ، الحكة ، او تغير الرؤية أو حساسية الضوء ،زيادة الدموع وغيرها من الأعراض الغير عادية.

3- غسل اليدين قبل لمس العين أو العدسات ، وتجفيف اليد بقطعة من القماش الخالي من الوبر.

4- تنظيف العدسات بالطريقة الصحيحة التي يحددها طبيب العيون الخاص بكي.

5- تنظيف عبوة تخزين العدسات جيدًا بالماء الدفي والصابون مرة كل ثلاث أيام على الأقل.

6- استخدام المحلول الخاصة بالعدسات فقط، وتجني أي محاليل آخري.

7- في حال وقوع العدسات على الأرض يجب غسلها جيدا وتنظفها.

8- الاحتفاظ بعبوة حفظ العدسات والمحلول في الحقيبة باستمرار.

9- عدم ارتداء العدسات اللاصقة أثناء السباحة

10- عدم استخدام مياه الحنفية العادية لغسيل العدسات لأي سبب من الأسباب.

11- عدم التعرض للحرارة العالية أثناء ارتداء العدسات اللاصقة

12- عدم حك العين بشده أثناء ارتداء العدسات