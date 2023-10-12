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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

12 نصيحة قبل استخدام العدسات اللاصقة

العدسات اللاصقة
العدسات اللاصقة

ظهرت العدسات اللاصقة الشفافة والملونة منذ سنوات وأصبحت جزء هام في عالم الموضة أكثر من العالم الطبي، ومنها أنواع وأشكال و درجات واستخدامات متنوعة جداً، وعلى الرغم من سهولة استخدام العدسات اللاصقة، لكن عليكي سيدتي أخد الإجراءات الضرورية عند ارتدئها.

 وتستعرض بوابة الوفد أبرز النصائح قبل استخدام العدسات اللاصقة

 

 1- قبل ارتداء العدسات، اجراء الفحص شامل للعين، والتأكد من اختيارالعدسات اللاصقة المناسبة لكي.

 2- احذري من تجاهل أي أعراض غيرعادية تظهر بمجرد استخدام العدسات اللاصقة، مثل احمرار العين ، الحكة ، او تغير الرؤية أو حساسية الضوء ،زيادة الدموع وغيرها من الأعراض الغير عادية.

3- غسل اليدين قبل لمس العين أو العدسات ، وتجفيف اليد بقطعة من القماش الخالي من الوبر.

4- تنظيف العدسات بالطريقة الصحيحة التي يحددها طبيب العيون الخاص بكي.

5- تنظيف عبوة تخزين العدسات جيدًا بالماء الدفي والصابون مرة كل ثلاث أيام على الأقل.

6- استخدام المحلول الخاصة بالعدسات فقط، وتجني أي محاليل آخري.

7- في حال وقوع العدسات على الأرض يجب غسلها جيدا وتنظفها.

8- الاحتفاظ بعبوة حفظ العدسات والمحلول في الحقيبة باستمرار.

9- عدم ارتداء العدسات اللاصقة أثناء السباحة

10- عدم استخدام مياه الحنفية العادية لغسيل العدسات لأي سبب من الأسباب.

11- عدم التعرض للحرارة العالية أثناء ارتداء العدسات اللاصقة

12- عدم حك العين بشده أثناء ارتداء العدسات

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