12 نصيحة قبل استخدام العدسات اللاصقة
ظهرت العدسات اللاصقة الشفافة والملونة منذ سنوات وأصبحت جزء هام في عالم الموضة أكثر من العالم الطبي، ومنها أنواع وأشكال و درجات واستخدامات متنوعة جداً، وعلى الرغم من سهولة استخدام العدسات اللاصقة، لكن عليكي سيدتي أخد الإجراءات الضرورية عند ارتدئها.
وتستعرض بوابة الوفد أبرز النصائح قبل استخدام العدسات اللاصقة
1- قبل ارتداء العدسات، اجراء الفحص شامل للعين، والتأكد من اختيارالعدسات اللاصقة المناسبة لكي.
2- احذري من تجاهل أي أعراض غيرعادية تظهر بمجرد استخدام العدسات اللاصقة، مثل احمرار العين ، الحكة ، او تغير الرؤية أو حساسية الضوء ،زيادة الدموع وغيرها من الأعراض الغير عادية.
3- غسل اليدين قبل لمس العين أو العدسات ، وتجفيف اليد بقطعة من القماش الخالي من الوبر.
4- تنظيف العدسات بالطريقة الصحيحة التي يحددها طبيب العيون الخاص بكي.
5- تنظيف عبوة تخزين العدسات جيدًا بالماء الدفي والصابون مرة كل ثلاث أيام على الأقل.
6- استخدام المحلول الخاصة بالعدسات فقط، وتجني أي محاليل آخري.
7- في حال وقوع العدسات على الأرض يجب غسلها جيدا وتنظفها.
8- الاحتفاظ بعبوة حفظ العدسات والمحلول في الحقيبة باستمرار.
9- عدم ارتداء العدسات اللاصقة أثناء السباحة
10- عدم استخدام مياه الحنفية العادية لغسيل العدسات لأي سبب من الأسباب.
11- عدم التعرض للحرارة العالية أثناء ارتداء العدسات اللاصقة
12- عدم حك العين بشده أثناء ارتداء العدسات