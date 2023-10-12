عاجل
رئيس حزب الوفد: لم نواجه آي عراقيل في حملتنا الانتخابية نهائيا اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: برنامج اقتصادي شامل لمصلحة الوطن والمواطن عبدالسند يمامة: المعركة الانتخابية الرئاسية بمثابة عودة لحزب الوفد مجموعات نارية لـ كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار
الخميس 12 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل السمك السنجاري

سمك
سمك

عادةً ما تحرص الأمهات على تحضير أصناف مختلفة من المأكولات البحرية في العطلات الرسمية لتفيد صحة إبنائها وتمدهم بكثير من الفوائد الثمينة.


ويأتي السمك البوري في مقدمة المأكولات البحرية لفوائده المتعددة أبرزها  انه مصدر غني للكالسيوم واليود والفوسفور و هذه المعادن مهمة لسلامة العظام والأسنان لديك ولتكوينها لدى جنينك، و مصدر لفيتامين أ و د وب 12 والمهمة لصحتك وصحة جنينك. غنية بالأوميجا 3 والتي أثبتت الأبحاث بأنها مهمة للنشاط الذهني.
كما أن الكمية الموصى بها من السمك للحوامل والمرضعات حوال 230 غرام أسبوعيًا.
ويمكنك ان تحضيري وصفة طريقة عمل السمك السنجاري على مائدة الغداء غدًا احتفالًا بنصر أكتوبر المجيد.

المقادير
- السمك : 4 حبات (سمك بوري مفتوح)
- طماطم : 2 حبة (مقطعة شرائح)
- ملح : ملعقة صغيرة
- الكمون : 2 ملعقة صغيرة
- كزبرة يابسة : ملعقة صغيرة
- الشطة : نصف ملعقة صغيرة
- البصل : 1 حبة (مقطع شرائح)
- الفلفل الأخضر : 4 حبات (مفروم حلقات)
- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة
- الخل : ملعقة صغيرة
- الثوم : 4 فصوص (مفروم)
طريقة التحضير
اغسلي السمك جيداً بالدقيق والملح والليمون، ثم افتحيه حتى تكون السمكة الواحدة مفرودة تماماً.
اخلطي باقي المكونات جيداً ثم قسميهم إلى قسمين.
في صينية كبيرة، قومي برص الجزء الأول من خليط الخضراوات والتوابل، ثم قومي بوضع السمك فوق الخليط.
أضيفي القسم الأخير من الخليط فوق السمك ثم ضعي السمك في الفرن على حرارة متوسطة لمدة 15 دقيقة أو حتى ينضج السمك تماماً.
أشعلي الشواية واتركي السمك لمدة 5 دقائق أو حتى يحمر الوجه، وقدميه ساخناً

مواد متعلقة

مصطفى شعبان ينافس أحمد زكي والسر تاجر سمك

حضري سمك بالليمون والثوم وزيني سفرتك

نصائح مهمة حال التعرض لهجوم سمك القرش
الجريدة الورقية