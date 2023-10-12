عادةً ما تحرص الأمهات على تحضير أصناف مختلفة من المأكولات البحرية في العطلات الرسمية لتفيد صحة إبنائها وتمدهم بكثير من الفوائد الثمينة.



ويأتي السمك البوري في مقدمة المأكولات البحرية لفوائده المتعددة أبرزها انه مصدر غني للكالسيوم واليود والفوسفور و هذه المعادن مهمة لسلامة العظام والأسنان لديك ولتكوينها لدى جنينك، و مصدر لفيتامين أ و د وب 12 والمهمة لصحتك وصحة جنينك. غنية بالأوميجا 3 والتي أثبتت الأبحاث بأنها مهمة للنشاط الذهني.

كما أن الكمية الموصى بها من السمك للحوامل والمرضعات حوال 230 غرام أسبوعيًا.

ويمكنك ان تحضيري وصفة طريقة عمل السمك السنجاري على مائدة الغداء غدًا احتفالًا بنصر أكتوبر المجيد.



المقادير

- السمك : 4 حبات (سمك بوري مفتوح)

- طماطم : 2 حبة (مقطعة شرائح)

- ملح : ملعقة صغيرة

- الكمون : 2 ملعقة صغيرة

- كزبرة يابسة : ملعقة صغيرة

- الشطة : نصف ملعقة صغيرة

- البصل : 1 حبة (مقطع شرائح)

- الفلفل الأخضر : 4 حبات (مفروم حلقات)

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- الخل : ملعقة صغيرة

- الثوم : 4 فصوص (مفروم)

طريقة التحضير

اغسلي السمك جيداً بالدقيق والملح والليمون، ثم افتحيه حتى تكون السمكة الواحدة مفرودة تماماً.

اخلطي باقي المكونات جيداً ثم قسميهم إلى قسمين.

في صينية كبيرة، قومي برص الجزء الأول من خليط الخضراوات والتوابل، ثم قومي بوضع السمك فوق الخليط.

أضيفي القسم الأخير من الخليط فوق السمك ثم ضعي السمك في الفرن على حرارة متوسطة لمدة 15 دقيقة أو حتى ينضج السمك تماماً.

أشعلي الشواية واتركي السمك لمدة 5 دقائق أو حتى يحمر الوجه، وقدميه ساخناً