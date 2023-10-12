فيليه اللحم بصلصة الصويا صوص .. المقادير وطريقة التحضير

تشكل اللحوم مكانة هامة بين الأطباق الرئيسية التي تحضرها الأمهات في المنزل أوقات العزومات والاجازات الرسمية لفوائدها العديدة ولمذاقها الشهي ولسهولة تحضيرها بأكثر من طريقة.



فمن أبرز فوائد تناول اللحوم الوقاية من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، احتوائها على نسبة جيدة من الحديد، العنصر الذي يساعد خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين. تجدر الإشارة إلى أن امتصاص الحديد من المصادر الحيوانية كاللحوم الحمراء يكون أفضل مقارنة بالحديد من المصادر النباتية، كالسبانخ.



وبعد عرض فوائدها العديدة جددي بين الأصناف وحضري فيليه اللحم بصلصة الصويا صوص بأسلوب يخطف القلوب لطعامك.



المقادير



- الجزر : 20 جراماً

- الفليفلة الحلوة : 200 غم

- قرون الذرة الصغيرة baby corn : 200 جم

- البقدونس : 200 جم (المفروم)

- زيت السمسم : 20 جراماً

- ملح : 16 جم

- البهار الأسود : 8 جم

- فيليه اللحم : 800 غم

- السمسم : 120 جراماً (المحمص)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- زيت الذرة : 20 جراماً

- زيت الذرة : 5 جرام (مقادير الصلصة)

- الثوم : 8 جم (مقادير الصلصة)

- الزنجبيل : 4 جم (مقادير الصلصة)

- مرق دجاج : 60 جراماً (مقادير الصلصة)

- سكر : 12 جم (مقادير الصلصة)

- ملح : 8 جم (مقادير الصلصة)

- تابل سيزشان Szechuan pepper : 20 غراماً (مقادير الصلصة)

- دقيق الذرة : 20 جراماً (مقادير الصلصة)

- الماء : 20 جراماً (مقادير الصلصة)

- صلصة الصويا : 40 جراماً (مقادير الصلصة)



طريقة التحضير



1. يقطّع كل من الجزر والفليفلة والذرة إلى شرائح طولية رفيعة، وتقلى في زيت السمسم لمدة 3 دقائق، وينثر عليها البقدونس، وتسكب في قعر الطبق.

2. يشوى فيليه اللحم بعد تقطيعه إلى قطع، تبلغ زنة الواحدة منها 100 غرام. وتغمس هذه القطع بالسمسم، وترتب في الطبق فوق الخضر.

3. تحضّر الصلصة عبر قلي البصل والثوم والزنجبيل بالزيت، ثم يضاف السكر وبهار سيزشان والمرق والملح والماء، ويحرّك هذا الخليط، ويترك على النار لمدة خمس دقائق. ثم يضاف دقيق الذرة، مع التحريك المستمر حتى تشتدمع إضافة صلصة الصويا صوص.

