تنفيذ مشروع تطوعي مجتمعي لدهانات مركز شباب الحما بطما

نفذ مركز شباب الحما التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة طما شمال محافظة سوهاج مشروعً تطوعيً مجتمعيً لأعضاء أندية التطوع والفتاة داخل المركز متضمنة دهانات للسطح الذي يحتوي على (حديقة الطفل _ صالة اللياقة البدنية) ونظافة عامة لباقي المبنى بمشاركة ما يقرب من 30 عضوًا من أعضاء أندية التطوع والفتاة تنفيذاً لخطة مديرية الشباب والرياضة بسوهاج بالتعاون مع الإدارة العامة لتنمية الشباب.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية الدولة حيث يهدف المشروع إلى تنمية روح التطوع لدى الشباب وإلى خلق جيل قادر على مواجهة المشاكل البيئية المحيطة به ونشر الوعي التطوعى والمساهمة في تحجيم الأضرار المصاحبة للمشكلات البيئية مع إمكانية وضع حلول مناسبة لها وكذلك القضاء على التلوث البيئي والبصري .



كما أن المشرع الذي جرى تنفيذه بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب لاقى قبول من الأعضاء المشاركين ضمن فريق العمل .



وأشار الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن العمل التطوعي والأنشطة المتعلقة به تساعد على الحفاظ وتطور المجتمع كما يساعد العمل التطوعي على استغلال أوقات الفراغ ويحوله إلى أنشطة تطوعية مفيدة وتأتي هذه الأنشطة في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالإهتمام بتفعيل كافة الأنشطة وشغل أوقات الفراغ.