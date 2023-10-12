الاحتلال الإسرائيلي يُعلن أسماء 25 جنديًا جديدًا قُتلوا خلال طوفان الأقصى

سمح "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، بنشر أسماء 25 جنديًا قُتلوا خلال هجوم "طوفان الأقصى" الذي نفذته المقاومة الفلسطينية السبت الماضي، مُشيرًا الجيش إلى أنه تم إبلاغ أسر الجنود بمقتلهم، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن الجيش، أنه تم قتل 5 ضباط يشغلون منصب قائد فرقة في الكتيبة 13 من لواء غولاني، وقائد سرية في الكتيبة 13 ونائبه من ذات اللواء.

كما لقي، 3 جنود من الكتيبة 13 في لواء غولاني مصرعهم برفقة أخر من الكتيبة 51، وضابطي هندسة وتقنية من ذات اللواء.

وأضاف الجيش، أن جنديين من لواء ناحال قد قتلا خلال هجوم مقاتلي حماس صباح السبت الماضي، أحدهما جندي في وحدة استطلاع والآخر جندي دورية تابعة للواء، كما قٌتل جندي في الكتيبة 90 من لواء كفير وضابط عمليات اللواء 7 وضابط في مقر لواء "يهودا والسامرة".

طوفان الأقصى

كما أسفرت عملية المقاومة الفلسطينية "طوفان الأقصى" عن مقتل جنديين في وحدة ماجلان، لواء الكوماندوز، وعضو في فرقة الإنذار في كيسوفيم، وجنديين في الكتيبة 414 من فيلق الدفاع عن الحدود، وضابط صف مدرس في "بهاد" للتعليم، وضابط مقاتل في اللواء 401، وجندي في الكتيبة 7006 من لواء عوديد، وجندي في الكتيبة 101 من لواء المظليين، وجندي في الكتيبة 221 من لواء كرميلي.

وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها السادس مع تصاعد القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 1354 فلسطينيا وجرح 6049 آخرين في غزة، ومقتل 31 وجرح 180 في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس بارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين خلال عملية "طوفان الأقصى" إلى 1300 شخص، والجرحى إلى نحو 3300.