طلائع سوهاج تطلق فعاليات المؤتمر الوطني للنشء تحت شعار بناء جيل

أطلقت الإدارة العامة للطلاب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء للعام الثاني "المؤتمر الوطنى للنشء تحت شعار" بناء جيل" الذى يتضمن عدة لقاءات حوارية بمراكز الشباب وذلك بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب والدكتور هاني السيد مدير إدارة الطلائع بالمديرية.



نفذ اللقاء الحواري الاول ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للعام الثانى للنشء تحت شعار "بناء جيل" بمركز شباب مدينة جرجا بحضور أعضاء الإدارة العامة للطلائع والدكتورة سحر هاشم استاذ علم الإجتماع بجامعة سوهاج محاضر المؤتمر ومشاركة إدارة العلاقات العامة بالمديرية وتطرقوا في حديثهم عن محاور المؤتمر رؤية مصر 2030 بناء الوعي ومكافحة الشائعات وإنجازات الدولة المصرية.

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ اللقاء بحضور النشء في المرحلة العمرية من 15 إلى 17 سنة وامدادهم بالمهارات اللازمة لثقل بناء الشخصية والتي تؤهلهم إلى المشاركه في الأنشطة العامة والمؤتمرات الدولية.

كما يهدف المؤتمر إلى دعم الشباب وحثهم على الانشطه والمبادرات التي تنمي مهاراتهم وحسن المواطنة وابعادهم عن كل الظواهر السلبية التي تحيط بالنشء والشباب في المجتمع وتنمية الوعي والادراك لديهم بما يدور حولهم من مشروعات قوميه.

وأكد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج على اهمية توعية النشء من الطلائع بكل محاور المؤتمر والعمل على مشاركة أكبر عدد من طلائع المحافظة لتحقيق اقي استفادة ممكنه لهم.

وقال يسري كفافي وكيل المديرية للشباب أن المديرية تعمل على إتاحة جميع إمكانيات مراكز الشباب لخدمة وتطوير النشء من الطلائع على مستوي المحافظة من خلال المؤتمرات وكافة الانشطة والبرامج.