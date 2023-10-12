لاميتا فرنجية .. فستان جذاب وأنوثة طاغية وسط الصحراء

خضعت الفنانة لاميتا فرنجية لجلسة تصوير جديدة وسط الصحراء عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستخضرة أنوثتها بلوك جريء ومثير.



لاميتا فرنجية تستعرض أنوثتها بفستان مكشوف

وبدت لاميتا فرنجية بفستان جريء ومثير باللون المينت جرين ( الأخضر الفاتح )، مكشوف الأكتاف والصدر، ومطرز من الخصر بأزرار نفس اللون؛ ليحدد الخصر ويبرز أنوثتها وقوامها الممشوق.





وظهرت لاميتا حافية القدمين؛ لتظهر بلوك مثير وجذاب، وتألقت بتصفيفة شعر جذابة، تاركة خصلات شعرها الطويلة تتدلى علي ظهرها، وزينته بقبعة من الخوص المطرزه بالورود المصنوعة من التُل الأسود والبيج.

ووضعت لاميتا فرنجية مكياجًا ناعمًا يبرز جمال ملامحها، فإعتمدت الكحل الأسود والماسكرا؛ لتحصل علي عينين واسعتين ورموش طويلة، بالإضافة لظلال العين بدرجات النود اللامعه، كما اختارت أحمر شفاه باللون النود الناعم والمشابه للون الشفاه الطبيعي.