أمين عام المصريين بالنمسا: نؤيد وسنشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة بمصر

قال أحمد نصار أمين عام الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، و عضو حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" أن المصريين بالنمسا يتابعون عن كثب كل ما يجري في مصر وما يحدث في المنطقة، وأنهم يدركون حجم التحديات التي تواجه مصر في المرحلة الحالية.

المصريين بالنمسا

وأضاف نصار أن المصريين بالنمسا رأوا بأم أعينهم الإنجازات الهائلة التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء سفرهم لمصر لقضاء الإجازات المختلفة، ويدركون الفرق بين مصر الأمس ومصر اليوم التي خطت خطوات هامة في طريق التنمية والنهضة.

وذكر الأمين العام لاتحاد المصريين بالنمسا أن أبناء الجالية يدعمون بكل قوة الانتخابات الرئاسية المقبلة بمصر، والمشاركة في اختيار رئيسهم المرغوب فيه والذين يرونه الإختيار المناسب للوطن وشعبه.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.