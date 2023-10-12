افتتاح بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها الثامنة

أقيم مساء اليوم الخميس، حفل افتتاح بطولة مصر الدولية في نسختها الثامنة والمقرر إقامتها في صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 وحتى 15 أكتوبر الجاري.

وبدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني ثم عرض فرعوني بسيط ثم استعراض طابور العرض للفرق المشاركة ثم كلمات للسادة الضيوف.

وحضر حفل الإفتتاح أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري بقيادة الدكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد، والدكتور نادر التطاوي نائبا عن وزير الشباب والرياضة، وكريس هولم نائب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي، وهشام التهامي نائب رئيس الاتحاد الإفريقي عن المنطقة الشمالية، وجيف أوموكيكي عضو الاتحاد الإفريقي للعبة، وشارون سبرينجر مديرة البرامج التدريبية بالاتحاد الدولي ، وجون عضو لجنة التطوير ورئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بالاتحاد الدولي.

من جانبه، نقل الدكتور نادر التطاوي، تحيات وتقدير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى جميع اللاعبين والوفود المرافقة المشاركة في البطولة، متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني مصر.

أوضح نائب وزير الشباب الرياضة أن مصر باتت الوجهة المشرفة لمختلف الاتحادات العربية والقارية والدولية لاستضافة المنافسات الدولية فى ضوء الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية لهذا التوجه، وحرص السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع رؤساء الاتحادات الرياضية المحلية بالتنسيق مع الاتحادات الدولية المختلفة لاستضافة كافة منافساتها.

قال الدكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد المصري الريشة الطائرة : "أتقدم بخالص الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجميع أعضاء مجلس الاتحاد المصري للعبة، وأتمنى التوفيق لجميع اللاعبين الذين سيشاركون ليستمتعون بهذه البطولة".

وتشهد البطولة مشاركة 172 لاعب ولاعبة من 25 دولة وهم: "البرتغال - موريشيوس - جنوب أفريقيا - ألمانيا - ماليزيا - إيطاليا - الإمارات - الهند - إنجلترا - الجزائر - الأردن - سيريلانكا - البحرين - استونيا - كينيا - فرنسا - كرواتيا - كندا - الدنمارك - لوكسمبورج - السعودية - بولندا - أوغندا - المجر - بالإضافة إلى مصر.

وتشهد البطولة حضور مكثف من قبل مسؤولي الاتحاد الأفريقي والدولي للعبة حيث تستضيف القاهرة إلى جوار البطولة الدولية الدورة تدريبية الخاصة بالإدارة وتنظيم البطولات والمسابقات والتي سيحضرها عدد كبير من أعضاء ومجالس إدارات بعض الاتحادات القارية ولاعبين سابقين بهدف إثقالهم بالخبرات اللازمة.