الاستخدام الخاطئ للكركم يضر الكبد.. طبيب يوضح

قال طبيب القلب دانييل بيلاردو، إن الكركم يعتبر من التوابل الصحية للغاية، ولكن إذا تم تناوله بشكل غير صحيح، فإنه يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بحالات خطيرة.

وأخبر طبيب القلب بيلاردو موقع Insider أن الكركم له في الواقع مجموعة واسعة من الفوائد، وعلى وجه الخصوص، باعتبارها مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة، يمكن لهذه التوابل مكافحة الالتهابات والأمراض المرتبطة بها بشكل فعال، بما في ذلك التهاب المفاصل والسرطان وأمراض القلب.

وقد تمت دراسة خصائص الكركمين (المكون الرئيسي للتوابل) مرارا وتكرارا من قبل العلماء، وهناك أدلة تدعم بعض الفوائد الصحية المحتملة للكركم.

وفي الوقت نفسه، قال بيلاردو، إن تناول الكركم بشكل غير صحيح يمكن أن يضر الجسم، بادئ ذي بدء، نحن نتحدث عن استخدام الجرعات العالية.

ولفت الطبيب الانتباه إلى أن الكثير من الناس يتناولون المكملات الغذائية التي تحتوي على الكركم، مثل التوابل نفسها، عمدًا بعد أن سمعوا عن فوائدها، ولكن اعتمادًا على حساسية الجسم تجاهه، يمكن للكركم أن يضر الكبد عن طريق تعزيز إنتاج الإنزيم الزائد وبالتالي، يتعرض الأشخاص لخطر الإصابة بالتهاب الكبد إذا تناولوه بانتظام أو بشكل غير صحيح.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم استهلاك الكركم بكميات كبيرة في تسييل الدم غير المرغوب فيه.

وقال طبيب القلب: "إذا تم تناول الكركم مع مخففات الدم، فقد يسبب زيادة خطر النزيف الخطير، وفقا لمؤسسة القلب البريطانية".