أمريكا تنفي رصد أي انتشار لقوات حزب الله قُرب الحدود مع إسرائيل

أكد وزير الدفاع الأمريكي، "لويد أوستن"، أن الولايات المتحدة لم ترصد تجمعات لقوات "حزب الله" بالقرب من الحدود مع إسرائيل، وتتوقع أنه لن يكون هناك أي تصعيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الخميس.

أضاف وزير الدفاع في تصريح اليوم الخميس: "لم نشهد أي حشد للقوات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، واهتمام الإسرائيليين يتركز على ذلك، ونحن نراقب أيضًا أي شيء يمكن أن يؤدي إلى توسيع الصراع، ونأمل أن لا نرى ذلك".

كان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي قد قال في وقت سابق: "إن "حزب الله" لا ينبغي أن يتدخل في الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس".

بدوره حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، إيران و"حزب الله" اللبناني من التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

كذلك طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، إيران بالتصرف بحذر في ما يخص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وزير الدفاع الأمريكي يتعهد بدعم إسرائيل ويُؤكد نقل الأسلحة بكثافة:

تُقدم "الولايات المتحدة"، إمدادات طارئة من الأسلحة إلى "إسرائيل" بنشاط، وفي الوقت نفسه سيستمر الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا، حسبما أفاد وزير الدفاع الأمريكي، "لويد أوستن"، مساء اليوم الخميس.

قال رئيس البنتاجون خلال مؤتمر صحفي في بروكسل بعد اجتماع رؤساء إدارات "الناتو" العسكرية: "نحن نعمل دون تأخير على نقل ما تحتاجه إسرائيل من أجل الدفاع عن النفس، بما في ذلك الذخيرة الاعتراضية لمنظومة "القبة الحديدية"، وسنواصل دعم القوات الأوكرانية".

العمليات العسكرية في أوكرانيا:

ذكر أوستن، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" لن يشارك في العمليات العسكرية في أوكرانيا، ولكنه يخطط لدعم السلطات الحالية في كييف.

أضاف: "اسمحوا لي أن أوضح أن حلف الناتو تحالف دفاعي"، مضيفًا أن "الناتو لن ينجذب إلى صراع، ومع ذلك، سوف ندعم حق أوكرانيا في الدفاع عن النفس".