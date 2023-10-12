وكيل تعليم قنا يتفقد مدرسة سان ستيفن الخاصة للغات بقوص

أجرى الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، زيارة تفقدية لمدرسة سان ستيفن الخاصة للغات، وذلك ضمن سلسلة مدارس عيون مصر بإدارة قوص التعليمية، تمهيدًا لافتتاحها من قبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا.

كان فى استقباله نيافة الانبا بيمن مطران قوص ونقاده، وطارق نور مدير عام ادارة قوص التعليمية، وعددًا من القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة، حيث تابع وكيل الوزارة تجهيز واستعدادات المدرسة وتفقد الفصول والمعامل وحجرات الحاسب الآلى وحجرات الأنشطة والفناء المدرسي.

وأكد مدير تعليم قنا على الاهتمام الذي توليه الدولة بقطاع التعليم وإتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها علي الإبداع والابتكار وتقديم كافة أوجه الدعم باعتباره قاطرة التنمية والبناء .