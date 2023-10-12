وكيل تعليم قنا يجرى جولة تفقدية لمدرسة كوبرى حجازة بقوص

فاجأ الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الخميس، مدرسة كوبرى حجازة الأبتدائية التابعة لادارة قوص التعليمية، بزيارة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية ومستوى الانضباط العام داخل المدرسة. وذلك في إطار الإطمئنان على انطلاق عام دراسي جديد ،وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم.

رافقه خلال الزيارة طارق نور مدير عام ادارة قوص التعليمية وأسامة قدوس مصطفي مدير ادارة العلاقات العامة.

تفقد وكيل الوزارة عدداً من الفصول الدراسية بالمدرسة وقاعات رياض الاطفال وحجرات الأنشطة والمعامل والمكتبة، وأكد علي توافر عوامل الأمن والسلامة بالمدرسة، والتأكيد على الأهتمام بالأنشطة والاشتراك في الأنشطة لتنمية المواهب ورعايتها.

وأطمن مدير تعليم قنا على نظافة المدرسة وتنفيذ القرارات المنظمة، وتحقيق الانضباط والانتظام وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب، لضمان حسن سير العملية التعليمية، والتأكيد على توزيع الكتب المدرسية على الطلاب، وتطبيق حصص المشاهدة ومتابعة القنوات التعليمية والعمل على تذليل كافة المعوقات التي تعوق حسن سير وانتظام العملية التعليمية أولا بأول، موجه بالاهتمام بالنظافة داخل المدارس حفاظاً على سلامة جميع الطلاب.

وأشاد السيد بمستوى الطلاب وحثهم على الإستذكار الجيد وتحصيل الدروس أولا بأول وتبادل الحديث مع الطلاب حول أهمية التعليم وضرورة التسلح به كأداة لمستقبل أفضل ومواجهة تحديات الحياة وأشاد بجهد المعلمين متمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز.