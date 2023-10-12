حملة لإزالة التعديات على الأرضي الزراعية بمركز أبوتشت بقنا

قامت الوحدة المحلية بالقارة برئاسة ربيع منصور من تنفيذ عدد ٢حالة ازالة فورية علي الارض الزراعية بقريةالسليمات، الحالة الأولى بناء سور بالطوب الأبيض والأسمنت علي مساحه ٢٠٣م والحالة الثانية بناء سور بالطوب الأبيض والأسمنت علي مساحه ١٧٥م.

كما قامت قرية سمهود برئاسة محمد راشد بإزالة فورية على الأرض الزراعية ناحية سمهود مساحة 16 سهم، الحالة الثانية إزالة فورية على الأرض الزراعية ناحية سمهود مساحة 16سهم.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية بخانس برئاسة زينب إبراهيم بازاله حالة تعدي على أرض زراعية علي مساحة ٢٠ سهم حوض ويصا زمام ناحية جزيرة الدوم.

وتنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس المركز بتسوية الطرق ومداخل القرى ورفع التراكمات و المخلفات، كما قامت قرية سمهود بتمهيد طريق العوامر، وقرية بخانس بنظافة طريق الخزان بجوار مدرسة الشهيد عارف.

يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة وضرورة تنفيذ الإزالة الفورية للتعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، و سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ابو تشت .