تعرفي على أضرار جل الأظافر وطرق المعالجة

ظهرت مؤخرًا خلال السنوات الماضية تقنية جل الأظافر، وهي عبارة طلاء أظافر على شكل جيل يبقى على الأظافر فترة تصل إلى 4 أسابيع دون أن يتغير لونه أو شكله، ورغم المنظر الجميل الذي يتركه جيل الأظافر إلا وله أضرار عديدة، وتستعرض بوابة الوفد أبرز الأضرار لجيل الأظافر.

1- على المدة البعيد يعمل جيل الأظافر على ضعف الأظافر الطبيعية، ويتسبب في الإصابة بالفطريات.

2- كما استخدام الأشعة الفوق بنفسيجية لتثبيت الجل على الأظافر وجعله على شكل طبقة متينة وثابتة على الظفر، تعرض الجلد إلى ظهور علامات شيخوخة الجلد المبكرة بالإضافة إلى زيادة فرصة حدوث سرطان الجلد.

3- تفقد الأظافر الطبيعية قوتها ويعمل جيل الأظافر على هشاشة الأظافر، وذلك لأن جل الأظافر صلب وثابت على الظفر ويتطلب إزالته بقوة عن طريق الكشط أو التقشير أو التلميع الشديد بأدوات خاصة وفي حالات أخرى يتم نقع الأظافر بمادة الأسيتون، وقد يؤدي إزالة الجل بهذه الطريقة إلى إلحاق الضرر بطبقات الظفر الأصلية مما يؤدي إلى ترقق الظفر وهشاشته وفقدان قوته.

4- تتسبب كثرة استخدام جل الأظافر في التهاب الجلد التماسي، وذلك بسبب استخدام بعض المواد الكيميائية، وقد لا يظهر على الجلد المحيط بالظفر فقط بل قد يظهر على الشفاه أو الجفون أو حتى الصدر أو الرقبة.

نصائح مهمة لتجنب أضرار جل الأظافر

1-استخدام طلاء أظافر تقليدي بدل من جل الأظافر.

2- سؤال مقدم الخدمة ما إذا كانت الأدوات المستخدمة معقمة أم لا وذلك لتجنب حدوث أي التهاب أو عدوى ممكنة.

3-ضعي واقي شمس على يديك أو قومي بارتداء قفازات لا تغطي الظفر قبل التعرض للأشعة فوق البنفسجية المستخدمة لتثبيت جل الأظافر

4-تجنبي إزالة جل الأظافر بقوة، وعند استخدام الأسيتون لإزالته قومي بنقع طرف الأصبع فقط وليس الأصبع بالكامل وذلك لحماية الجلد قدر الإمكان.

5- أعط أظافرك فترة راحة من جل الأظافر كمحاولة لإعطاء الظفر بعض الوقت لاستعادة صحته.