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الخميس 12 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

معرض "أجرينا" يستقطب أكثر من 485 شركة محلية وعالمية لعرض أحدث تقنيات الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، معرض "أجرينا" الدولي الثالث والعشرون للدواجن والماشيه والأسماك، بمشاركة أكثر من 485 شركة من كبرى الشركات العالمية والمحلية تمثل 12 دولة عربية وأجنبية.

مجالات الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني

يقام المعرض لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري، ويشارك فيه العديد من الشركات المتخصصة في مجالات الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني، مثل: السلالات والأصناف، والأعلاف وإضافاتها، وعنابر الإيواء ووسائل التغذية والتدفئة والتهوية.

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أكد نائب وزير الزراعة أن المعرض فرصة للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في كل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وأيضًا يعتبر بمثابة منصة مهمة يلتقي من خلالها كل المهتمين بالشأن الزراعي سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي.

 أكبر المعارض العالمية

كما أكد أهمية المعرض لكونه من أكبر المعارض العالمية في مجال تكنولوجيا إدارة مزارع الماشيه والأسماك والدواجن وصناعة الأعلاف، إذ يشهد مشاركة ما يزيد عن 485 من شركات محلية ودولية متخصصه في إنشاء وإدارة المزارع في كل المجالات من تجهيز وإنشاء العنابر بالنظم الحديثة والتى تتماشى مع متطلبات التغيرات المناخيه والتى تحقق أعلى معدلات أداء، وكذلك التعرف على كل ما هو جديد فى الأدوية البيطرية واللقاحات ومعدات مصانع الأعلاف وإضافاتها.

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