ضبط 125 شيكارة دقيق بلدي مدعم داخل مطحن فى أسيوط

نجحت مديرية التموين بأسيوط برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين برئاسة العميد أحمد شكري والعميد وائل نجاتي فى ضبط عدد 125 شيكارة دقيق بلدي مدعم داخل مطحن بقصد إعادة نخله وبيعه على أنه دقيق فاخر.

كما اشترك فى الحملة مأموري الضبط القضائي

السيد أحمد سيد أحمد والسيد وليد سمير والسيد أحمد السنباطي والسيد هشام الصادق والأمناء محمد سيد النمس ومحمد عبدالبصير.

جاء ذلك بناء على المعلومات الواردة إلى المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط من قيام أحد تجار الدقيق بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية بقصد إعادة نخلها وبيعها في السوق السوداء على أنها دقيق فاخر.



وتم مفاجئة المطحن الخاص بالمتهم وتم ضبط عدد 125 شيكارة دقيق بلدي مدعم المخصص للمخابز البلدية استخراج 87.5 ٪ زنه الشيكارة 50 كجم بإجمالي 6250 كجم.

وعليه تم التحفظ على الكميات وتم تحرير محضر وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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