الشباب والرياضة تصل بقوافل "حياة كريمة" لقرية أم الحويطات بالبحر الأحمر

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب-الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، فعاليات قوافل " حياة كريمة " ، بقرية " ام الحويطات بمحافظة البحر الأحمر، بمشاركة ٥٠٠ ناشء.

وتضمنت الفعاليات مجموعة من الأنشطة الترويحية والتوعوية والرياضية والكشفية، حيث بدأت فعاليات اليوم بقراءة القرأن الكريم، وإقامة ندوة تحت شعار " بناء جيل" الخاصة بالمؤتمر الوطني للنشء، بهدف تعريف النشء بإنجازات الدولة المصرية، ورؤية مصر ٢٠٣٠، وحثهم على المشاركة المجتمعية الفعالة، وتأكيد أهمية دورهم في بناء مجتمعهم المصري.

وأعقبها ندوة التوعية الدينية والأخلاقية " قيمنا من تراثنا "، وذلك بهدف تعديل الضوابط الأخلاقية لدى النشء وتصحيح المفاهيم المغلوطة ترسيخ القيّم المصرية القديمة وكيفية الاسترشاد بها لنبذ العنف والتطرف.

كما شملت الفعاليات ندوة حول برنامج "حماية جيل" لتوعية الفتاة والمرأة، بدورهم في المجتمع وحقوق الفتاة والمرأة، بالإضافة إلى تنفيذ ورش ترفيهية للرسم والألعاب الترويحية والرياضية والاستعراضات الحديثة ( زومبا )، بجانب الصيحات الكشفية.

وشاركت وزارة الصحة في بعض الورش التوعوية حول كيفية الوقاية من بعض الأمراض والفيروسات وسبل التغلب عليها.