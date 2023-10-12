إحالة 6 عاملين بمدرسة نجع زيدان الابتدائية بأبو تشت للتحقيق

إحالة الدكتور عفت وزيري مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، 6 من العاملين بمدرسة نجع زيدان الابتدائية المشتركة للتحقيق لتركهم مقر العمل قبل انتهاء المواعيد الرسمية للعمل.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية لتفقد انتظام الدراسة والانضباط الإداري للفترة المسائية بمدرسة نجع زيدان الابتدائية للوقوف على المشكلات والعقبات التي تواجه العملية التعليمية تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والعمل على إيجاد الحلول العلمية والمنطقية لها.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا رافقه خلال جولته عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام.

وتفقد المدير العام الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة والمكتبة المدرسية وهنأ الطلاب والعاملين بالعام الدارسي الجديد وتجاذب معهم الاحاديث وحثهم على الاجتهاد والتفوق.

وتابع سجلات الإدارة المدرسية وسجلات إعداد المعلمين والمعلمات بالمدرسة وراجع الموقف من تسليم الكتب المدرسية وتطبيق الجداول والإشراف اليومي وسجلات غياب الطلاب والتأكيد على تطبيق إجراءات الأمن والسلامة.

ووجه مدير عام الإدارة بحسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم بالمدرسة لمتابعة أبنائهم تربويا مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح داخل المدرسة وحظر اصطحاب الهواتف المحمولة المزود بكاميرا للطلاب والمعلمين.