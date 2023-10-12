براعم الأهلي يلتقي المقاولون العرب غدًا

يواجه فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠١٠ مساء غد الجمعة نظيره المقاولون العرب (ب)، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، لحساب منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة منطقة القاهرة.



كان فريق براعيم الأهلي " مواليد عام ٢٠١٠، قد نجح في بدء البطولة في الفوز خارج ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدف، على حساب فريق الداخلية، ويسعى الفريق لتحقيق فوزه الثاني في البطولة لكي يبدأ مبكرًا المنافسة على صدارة الترتيب.

تشكيل الجهاز الفني لبراعم الأهلي ..

ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠١٠ تامر حفنى مديرًا فنيًّا، وأحمد عطية مدربًا عامًّا، وصالح المغازى مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد العزيز مشرفًا على حراس المرمى، وأحمد فؤاد إداري الفريق، وأشرف عثمان طبيب الفريق ومحمد وائل إخصائي التدليك.

ودية مصر وزامبيا ..

وعلى صعيد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، تنطلق بعد قليل بدولة الإمارات ، مواجهة مصر وزامبيا الودية على ملعب هزاع بن زايد ، على هامش معسكر الفراعنة هناك

ويخوض المنتخب الوطني اللقاء بكل من ..

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد، محمد النني، حمدي فتحي، محمود حسن تريزيجيه.

في الهجوم : محمد صلاح ، مصطفى محمد.



بينما جاءت قائمة المنتخب الوطني في معسكر الإمارات كاملة على النحو التالي .. حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - محمد حمدي - أحمد فتوح - علي جبر - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أحمد سامي.

خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - حسين الشحات - مصطفى محمد - مروان حمدي.