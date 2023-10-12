ندوة تثقيفية لشباب الشرقية عن أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية كونه واجب وطني

عقد مجمع إعلام الزقازيق، اليوم الخميس، ندوة تثقيفية بمقر مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وذلك فى إطار الحملة الإعلامية التى أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار "صوتك مستقبلك .. أنزل وشارك"، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى.

وأكد الإعلامي دسوقي عبدالله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا خلال كلمته الترحيبية بالندوة التثقيفية، أهمية الدور الكبير الذي تلعبه الهيئة العامة للاستعلامات فى التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة؛

باعتبارها جهاز العلاقات العامة الرسمى للدولة المصرية، مشددا على أن دور الهيئة هنا حيادي، وموضوعي للغاية.

ولفت الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى أن التصويت في الانتخابات حق أصيل لكل مواطن؛ يكفله الدستور والقانون، منوها إلى أن الواجب الوطنى والظروف التى تعيشها البلاد حاليا، تقتضي منا جميعا الالتفاف حول الوطن والمحافظة عليه.

وشدد وكيل وزارة الشباب والرياضة، على عدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة التي تحاول النيل من أمن واستقرار الدولة، داعيا كل من له حق في التصويت إلى النزول إلى الصندوق والمشاركة فى الانتخابات.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المشاركة الفعالة تسهم في بناء مستقبل مشرق للوطن، وتنميته فى كل المجالات.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن عدم المشاركة في الانتخابات تعطي الفرصة للمغرضين وأعداء الوطن إلى استغلال الحدث للنيل من استقرار البلاد، وطالب الشباب الشرقاوي إلى أهمية خروج المشهد الانتخابي بشكل حضاري ومشرف؛ يعبر عن قيمة وأصالة ووعي المواطن المصري.