بعد طوفان الأقصى.. 7 نجوم غنوا لفلسطين

لم يكن طوفان الأقصي هو بداية الألم الذي يعاني منه أهل فلسطين، وقد ساهمت مصر بقوة في مناصرة القضية الفلسطينية منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي ، حيث شاركت السينما المصرية وشارك نجوم الطرب والفن بعدد من الأفلام والأغاني، وعلى هذا الصدد تستعرض بوابة الوفد على أبرز الأفلام والأغاني والنجوم التي ناقشت القضية الفلسطينية.

محمد عبدالوهاب محمد عنب الوهاب يشدو بـ"فلسطين "

غنى الفنان الراحل محمد عبد الوهاب من ألحانه عام 1948، أغنية" فلسطين" بعد مذبحة "دير ياسين" التاريخية على يد الجماعتين الصهيونيتين "أرجون وشتيرين" الأغنية من أشعار على محمود طه وكانت تقول الأغنية

أَخِي

جَاوَزَ الظَّالِمُونَ المَدَى

فَحَقَّ الجِهَادُ وَحَقَّ الفِدَا

أَنَتْركُهُمْ يَغْصِبُونَ العُرُوبَةَ

مَجدَ الأُبُوَّة وَالسُؤدَدَا؟

محمد عبد الوهاب

وفي عام 1960غنى عبد الوهاب أغنية "ناصر كلنا بنحبك" للشاعر حسين السيد، وخصص الجزء الأخير من الأغنية لفلسطين ، وقال فيها

شعبك يا فلسطين مش ممكن هايسيب تاره

جيش التحرير ع الباب مستني يعود لدياره

شمسك يا فلسطين هاتطلع وحقوق لكي هاترجع

كل الشعب العربي سلاحك وسلاحه وحده وقومية

محمد قنديل بـ غزة

غنى المطرب الراحل محمد قنديل من ألحان أحمد صدقي بعد عدوان عام 1956:

غزة.. غزة.. إحنا فداها

أرض العزة ما أغلاها، غزة غزة ما هاننساها

كما قدم قنديل أكثر من أغنية منها "شعبك راجع يا فلسطين" و"طير يا طاير"، وفي أغنية "يا ويل عدو الدار" يحرض ضد الاحتلال ويحفز المستمعين على استرجاع الأراضي مهما كانت النتائج، حتى وإن سقط العديد من الشهداء، كما غنى أغنية اخرى بعنوان "القدس".

محمد قنديل

سيد مكاوي بـ أزرع كل الأرض مقاومة

كماغنى سيد مكاوي من كلمات الشاعر فؤاد حداد رائعته "ازرع كل الأرض مقاومة"، وغنى الثنائي أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام أغنية "يا فلسطينية"، والتي تقول كلماتها:

يا فلسطينية

والبندقاني رماكو

بالصهيونية

تقتل حمامكو في حداكو

يا فلسطينيه وأنا بدي أسافر حداكو

ناري في إيديه

وإيديه تنزل معاكو

على راس الحية

سيد مكاوي

عبد الحليم حافظ يغرد لفلسطين بـ ثورتنا المصرية و"مطالب الشعب" و"المسيح"

قدم الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بأكثر من أغنية في القضية الفلسطينية وكانت أبرزهم أغنية" ثورتنا المصرية "عام 1955، من تأليف مأمون الشناوي وتلحين رؤوف ذهني وجأت كلمات الأغنية كالأتي..

ضد الصهيونية.. بالمرصاد واقفين

وهاترجع عربية.. حبيبتنا فلسطين

وهاتفضل للدنيا.. نور يهدي البشرية

وفي العيد العاشر للثورة قال حليم في أغنية "مطالب الشعب" من أشعار صلاح جاهين في أغنية "يا أهلا بالمعارك"

ما في حاجة تقول لنا لأ.. إيش حال يوم تحريرنا فلسطين.

عبد الحليم حافظ

وبعد هزيمة عام 1967، وفي قاعة ألبرت هول في مدينة لندن عام 1968 غنى حليم الأغنية الشهيرة "المسيح"، كلمات الشاعر عبدالرحمن الأبنودي، وألحان بليغ حمدي، وقال:

يا كلمتي لفي ولفي الدنيا طولها وعرضها

وفتحي عيون البشر للي حصل على أرضها

على أرضها طبع المسيح قدمه

على أرضها نزف المسيح ألمه

في القدس في طريق الآلام وفي الخليل رنت تراتيل الكنايس

في الخلا صبح الوجود انجيل

وشاركت السينما المصرية بعدد من الأفلام وكان منهم

فيلم الناصر صلاح الدين لـ أحمد مظهر

من أبرز الأفلام بتاريخ السينما المصرية، وخلاله أظهر العمل أهمية القدس منذ فجر التاريخ والصراع عليها، وردود احمد مظهر فى الفيلم التى لا تزال خالدة إلى الآن، وأبرزها حينما قال : "أورشليم أرض عربية".

فيلم السفارة في العمارة لـ عادل إمام

استخدم الفنان عادل إمام الكوميديا في فيلم السفارة في العمارة ، ورغم أنه كان يناقش القضية الفلسطينية ونظرة العالم العربي لها والمصريين بالتحديد، ممن لم يتقبلوا الجيرة للسفارة الإسرائيلية بعدما عاد من الإمارات ليجد شقته في مواجهتها، وهو ما أرهقه بصورة كبيرة، كما رفض ذلك بالقوة ما جعله يٌعتبر بطلاً قومياً، كما ظهر خلال العمل موقف مؤثر في نهايتها عقب وفاة الطفل المقرب من الزعيم داخل فلسطين على يد جيش الاحتلال.

فيلم أصحاب ولا بيزنس لـ مصطفي قمر

من أبرز الأفلام الذى تعلق بها جيل كامل، خاصة حينما قامت قناة مصرية خلال مشاهده لم تكن تهتم سوى بالترفيه بتسليط الضوء على القضية الفلسطينية برحلة إلى هناك كشفت معاناتهم، ثم أظهرت بسالة المقاومة في وجه الاحتلال، وهو عمل من تأليف مدحت العدل.