نائب محافظ البحيرة ونائب وزير الإسكان يتفقدان محطة معالجة الصرف بمنشأة ناصر

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والسيد اسماعيل نائب وزير الاسكان، بجولة تفقدية بمركزى بدر و كوم حمادة، تفقدا خلالها محطة معالجة الصرف الصحى بقرية أم صابر بمركز بدر التى تخدم قرى ( أم صابر - عمر شاهين - صلاح الدين - عبد المجيد مرسى ) وتوابعها وتعمل بسعة 10000م3/ يوم

وتفقدا محطة معالجة الصرف الصحي بقرية البريجات بمركز كوم حماده التى تخدم 4 قرى ( البريجات - دمشلي - علقام - أبو الخاوي ) وتوابعها بتكلفة إجمالية 93 مليون و194ألف جنية وتعمل بسعة 7500م3/يوم

وأشارت بلبع، إلى إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجميع المواطنين وحرصه على توفير حياة كريمة لهم فى شتى القطاعات وتقديم الدعم لكافة مشروعات البنية الأساسية والتحتية، لافتة إلى أن الدولة تسير للأمام بخطى ثابتة وواعدة لتحقيق طموحات الموطنين حيث ظهر هذا جلياً في حجم الإعتمادات المالية لهذا القطاع الحيوي الذي يمس الحياة اليومية للمواطنين

وأشار نائب وزير الاسكان، إلى أن تلك المحطات واجهت العديد من التحديات والصعوبات فى السنوات الماضية ورغم ذلك أصبحت من أكبر محطات الصرف الصحي بالمحافظة وصممت علي أفضل النظم العالمية.

وأكدت بلبع، أن المحافظة قد شهدت طفرة كبيرة في مشروعات مياة الشرب والصرف الصحي وأن خطة تنفيذ تلك المشروعات يتم العمل بها على قدم وساق وفقاً للبرنامج الزمني المحدد لتلبية إحتياجات المواطنين من تلك المرافق الأساسية