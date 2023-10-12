حنان موسى: فخورة بفتيات مشروع أهل مصر وشكرًا محافظ شمال سيناء

ألقت الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث كلمة خلال لقاء محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة وفد الملتقى الـ13 لثقافة الفتاة والمرأة بالعريش.

جاء ذلك فى حضور الدكتورة دينا هويدي، مدير عام ثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى والأستاذ أشرف المشرحاني رئيس قصر ثقافة شمال سيناء، ولفيف من الصحفيين والمصورين فضلا عن فتيات وسيدات الملتقى.

وقال الدكتورة حنان موسى إنها تقدم الشكر الكبير إلى اللواء محمد عبد الفضيل شوشة على كل الدعم وكل الحب، الذى نشعر به كثقافة فى وجود سيادته، ويظهر ذلك بوضوح فى دور الثقافة التوعوى فالثقافة حياة، وكل حاجة فى حياتنا ترجع إلى الثقافة، وهذا ما تقوم به هيئة قصور الثقافة من توعية لأولادنا وتعمل على ذلك.

وأضافت: أحب أن أنقل شكر وتقدير الأستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، المكلف من وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى بالعمل على مشروع أهل مصر ، إلى محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، على كل الدعم.



وقالت: أنا فخورة جدا بما رأيته خلال تفقد الورش الفنية والحرفية وروح فريق العمل، وسعيدة بما شاهدته من إنتاج هذه الورش.



ووجهت رسالة إلى فتيات الملتقى: أنا سعيدة بيكم وفخورة، لانكم سفراء لنا فى محافظاتكم، بعد أن حضرتم وتعلمتم ورأيتم العريش لتنقلوا رسالة انتم شهود عليها بأن العريش وسيناء آمنة، بفضل الله ثم الجيش والشرطة وأيضاً تنقلوا ما تعلمتموه إلى بلدانكم ومحافظاتكم.

وقدمت الدكتورة حنان موسى الشكر إلى زملائها فى الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتورة دينا هويدي والأستاذ أشرف المشرحانى، وإلى الزملاء فى فرع ثقافة شمال سيناء والعريش والإدارة المركزية لإقليم شمال سيناء والسادة الصحفيين والمدربين وفتيات الملتقى.



وتمنت الدكتورة حنان موسى، على الفتيات أن من تعلمت شيئاً تعلمه لأخواتها وأهلها، وإذا استطاعت أن تنشئ مشروعاً حتى ولو كان صغيراً فتبدأ.



واُنهت الدكتورة حنان موسى حديثها بتقديم الشكر مرة أخرى إلى محافظ شمال سيناء.



كان محافظ شمال سيناء استقبل، صباح اليوم، وفد الملتقى الـ13 لثقافة الفتاة والمرأة بالعريش، ضمن مشروع أهل مصر الذي يقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، ضمن خطة التنمية الثقافية بسيناء، وتزامنًا مع احتفالات اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.

بدأت اللقاء بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وقدّم الحفل المذيعة نهى رضوان بإذاعة شمال سيناء، بعد أن القت قصيدة وطنى، ثم قالت: السادة الحضور.. أجمل التحية وأطيبها ترحيبًا لكل من حضر اليوم فأهلا وسهلاً بكم.

أهلاً بالفتيات المشاركات في الملتقى الثالث عشر لثقافة الفتاة والمرأة، فى اطار مشروع أهل مصر.





أهل مصر

"أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية، يضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، والمخرج أحمد السيد، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة شمال سيناء، والهدف العام للمشروع، تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه، الأمر الذي يسهم بشكل فعّال في بناء الشخصية المصرية، كما يعمل المشروع على التعريف بالثقافة المحلية والتراث بالمحافظات الحدودية بشكل يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية لهذه المحافظات والتأكيد عليها.



وشارك فى فعاليات الملتقى إدارة المتابعة لمكتب رئيس الهيئة برئاسة نجلاء ابوكريشة، المدير العام لإدارة المتابعة، وتابع الفعاليات الفاعليات والأنشطة المقامة، محمد بدر مدير إدارة المواقع الثقافية بقصور الثقافة.