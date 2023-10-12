ريال مدريد يحضر مفاجأة لجماهيره قبل الكلاسيكو

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني، لتقديم مفاجأة سارة لجماهيره خلال مباراة الكلاسيكو، بخصوص النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ويستضيف ريال مدريد فريق برشلونة، يوم 28 أكتوبر المقبل، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني هذا الموسم.

وكما كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ريال مدريد يرغب في الإعلان رسميًا، عن تجديد عقد فينيسيوس في أسبوع المواجهة المرتقبة أمام مضيفه برشلونة.

وعلى الرغم أن النجم البرازيلي، توصل لاتفاق نهائي مع إدارة ريال مدريد منذ أكثر من عام لتمديد لفترة أطول، إلا أن ذلك لم يتم الإعلان عنه رسميًا حتى الآن، حيث ينتهي عقد فينيسيوس مع المرينجي في صيف 2024 بنهاية الموسم الحالي.

فينيسيوس

وأضافت صحيفة "سبورت"، أن ريال مدريد يفكر في تنظيم حدث كبير، يعلن فيه عن تجديد عقد اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، ولم يتمكن النادي من إيجاد طريقة أفضل لتسليط الضوء على أهمية النجم البرازيلي والإعلان الرسمي قبل الكلاسيكو.

وبعد عدة أشهر من المحادثات، توصل النادي إلى اتفاق مع اللاعب للاستمرار مع الفريق حتى عام 2027، على أن يشمل عقده شرطًا جزائيًا بقيمة مليار يورو.

فينيسيوس

وكشفت التقارير أن فينيسيوس، من المتوقع أن يكون اللاعب الأعلى أجرا في ريال مدريد، حيث سيحصل على راتب سنوي يقدر بحوالي 12 مليون يورو.

شارك النجم البرازيلي صاحب الـ 23 عاما، أمام برشلونة في 14 مباراة، وتمكن من تحقيق 7 انتصارات و6 هزائم وتعادل واحد، وسجل 3 أهداف فقط خلال 14 مباراة خاضها في الكلاسيكو.