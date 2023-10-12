ودية الفراعنة أمام زامبيا بالإمارات .. بث مباشر

تنطلق بعد قليل ، مواجهة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام نظيره الزامبي على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية ، والتي تأتي وديًا على هامش معسكر الفراعنة المقام فعالياته بالإمارات والمقرر له أن يختتم 17 من شهر أكتوبر الجاري.





وعلى الملعب ذاته ، يلتقي المنتخب الوطني نظيره الجزائري وديًا 16 من الشهر الجاتري ، قبل يوم وحيد من ختام فعاليات المعسكر.

ويخوض المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني روي فيتوريا اللقاء بتشكيل يضم كل من ..

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد، محمد النني، حمدي فتحي، محمود حسن تريزيجيه.

في الهجوم : محمد صلاح ، مصطفى محمد.



بينما تأتي قائمة المنتخب الوطني في معسكر الإمار ات كاملة على النحو التالي .. حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - محمد حمدي - أحمد فتوح - علي جبر - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أحمد سامي.

خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - حسين الشحات - مصطفى محمد - مروان حمدي.



يمكنكم مشاهدة اللقاء الذي ينطلق في السابعة مساءًا من خلال الضغط على الرابط التالي ..