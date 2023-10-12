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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ودية الفراعنة أمام زامبيا بالإمارات .. بث مباشر

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني

تنطلق بعد قليل ، مواجهة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام نظيره الزامبي على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية ، والتي تأتي وديًا على هامش معسكر الفراعنة المقام فعالياته بالإمارات والمقرر له أن يختتم 17 من شهر أكتوبر الجاري.
 

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وعلى الملعب ذاته ، يلتقي المنتخب الوطني نظيره الجزائري وديًا 16 من الشهر الجاتري ، قبل يوم وحيد من ختام فعاليات المعسكر.

ويخوض المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني روي فيتوريا اللقاء بتشكيل يضم كل من ..

حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، أحمد فتوح.
الوسط: طارق حامد، محمد النني، حمدي فتحي، محمود حسن تريزيجيه.
في الهجوم : محمد صلاح ، مصطفى محمد.

بينما تأتي قائمة المنتخب الوطني في معسكر الإمار ات كاملة على النحو التالي .. حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل.
خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - محمد حمدي  - أحمد فتوح - علي جبر - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أحمد سامي.
خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي.
خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - حسين الشحات - مصطفى محمد - مروان حمدي.


يمكنكم مشاهدة اللقاء الذي ينطلق في السابعة مساءًا من خلال الضغط على الرابط التالي ..

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