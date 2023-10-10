الاتحاد الإسباني يكشف مستجدات موقف يامال من معسكر المنتخب

تحدث الاتحاد الإسباني لكرة القدم عبر بيان رسمي مساء اليوم الثلاثاء،عن مستجدات الوضع الطبي للاعب لامين يامال نجم فريق برشلونة.





وأصدر الاتحاد بيان رسمي بتفاصيل موقف اللاعب جاء نصه كالتالي :

"سيغادر لامين يامال معسكر المنتخب الإسباني بعد تقييمه من قبل الخدمات الطبية في الاتحاد، وتحديد أنه لن يتمكن من المشاركة في المواجهتين المقبلتين أمام إسكتلندا في إشبيلية والنرويج في أوسلو، لحساب التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2024".



يذكر أن اللاعب يامال ، قد تعرض للإصابة خلال مشاركته الأخيرة في تعادل ناديه برشلونة أمام غرناطة بثنائية لكل منهما مساء يوم الأحد الماضي، لحساب منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

غياب نجم برشلونة عن الكلاسيكو ..

وعلى صعيد متصل تأكد غياب أحد أهم نجوم فريق برشلونة الإسباني عن الكلاسيكو القادم أمام ريال مدريد، لحساب منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

وتعرض الفرنسي جول كوندي للإصابة خلال مشاركته في مواجهة غرناطة أول أمس الأحد، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما.

وأكد برشلونة في بيان رسمي أمسي الإثنين، عبر تطبيق "تويتر" سابقًا وأكس حاليًا، عن أن الاختبارات الطبية أظهرت تعرض جول كوندي لإصابة قوية بالتواء في الرباط الجانبي للركبة اليسرى، كما أن مدة غيابه لم يتم تحديدها حتى هذه اللحظة.

ومن المتوقع أن يغيب كوندي عن برشلونة لمدة شهر كامل، الأمر الذي يؤكد عدم لحاقه بمواجهة الكلاسيكو المقبلة أمام ريال مدريد.

موعد الكلاسيكو المقبل ..

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة نظيره ريال مدريد في الرابعة والربع من مساء يوم الثامن والعشرون من الشهر الجاري، والتي يستضيفها ملعب "مونتجويك الأولمبي".

ويُنقل الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والحاصلة على حقوق بث مسابقة الليجا حصريًا في إفريقيا والشرق الأوسط.