انتهاء أعمال مناقشة الجمعية العامة العادية لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

انتهت اليوم أعمال مناقشة الجمعية العامة العادية لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لاستعراض ميزانية الشركة عن العام المالي الماضي.

وفى كلمته، أشاد المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بما تشهده شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء من استقرار وتميز فى الأداء على مدار الفترات الماضية، وما نجحت الشركة فى تنفيذه من مشروعات قومية واستراتيجية منها توصيل التغذية لمحطات القطار الكهربائي والمونوريل وغيرها من أعمال فى العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة لافتتاح الشركة مراكز خدمة عملاء جديدة تم تنفيذها وانشائها على أحدث الطرازات.

وأكد أن الشركة نجحت فى تنفيذ بعض الأعمال الصعبة خلال فترة قياسية، مؤكدا أن الشركة استطاعت الاستفادة من الأثاث القديم لغرفة اجتماعات القابضة لكهرباء مصر، وإعادتها فى شكل جديد يواكب التطور والحداثة من خلال إنشاء قاعة ومكتب فى الدور الأول للاجتماعات المهمة التى تخص الشركة القابضة لكهرباء مصر أو الوزارة.

وأكد المهندس حسام الدين عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن ما يتم بذله لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة الدعم والمساندة من الشركة القابضة لكهرباء مصر وقياداتها المخلصين، موجها شكره لأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين على ما بذلوه على مدار العام المالى الماضى، وكان له بالغ الأثر فى تحقيق الشركة نتائج إيجابية ومتميزة خاصة فى أعمال تركيب العدادات مسبقة الدفع والذكية أيضا ومراكز التحكم ومراكز خدمة العملاء.