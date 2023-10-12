بشاي للصلب تستعد لتنفيذ أكبر مشروع لإنتاج المسطحات المدرفلة على الساخن

في هدوء شديد انتهت شركة سيمنز الألمانية من كافة الدراسات الفنية المتعلقة بإقامة وتنفيذ واحد من أكبر المشروعات الصناعية الثقيلة ذات الاستثمارات الضخمة، وهو مشروع الصلب المسطح المدرفل على الساخن وهو الذى ننفرد بنشر بعض تفاصيله.

يقام المشروع بمصانع مجموعة بشاي بالمدينة الصناعية بالسادات، باستثمارات تتخطى الـ600 مليون دولار، وتتخطى الطاقات الإنتاجية السنوية 2.4 مليون طن، وهو من الإنتاج الاستاند الذى لا تنتجه سوى الشركات العالمية الكبرى، حيث تصل تخانات الإنتاج من المشروع الجديد 0.7 إلى 0.8 مللى، ويتراوح عرض الصاج من 1.8 إلى 2 متر.

تعتمد التكنولوجيا الجديدة المستخدمة فى المشروع على تحويل السائل إلى مسطحات بعد مروره بمراحل الضبط والإضافات.

تجهيزات فى مصنع بشاى للإنتاج الجديد من المسطحات

أما مدة تنفيذ المشروع فستصل إلى عامين وبعدها ستقوم مجموعة بشاي بتصدير كافة الإنتاج إلى كبرى شركات السيارات العالمية وهى، فولكس فاجن، مرسيدس بينز ، jeep ، اوودى، إسكودا فيات ،BMW، بالإضافة إلى شركات عالمية أخرى تنتج السلع المعمرة.

وبدأت مجموعة بشاي فى تجهيز مصانعها لتركيب المعدات والتكنولوجيا الجديدة التى سيتم استخدامها فى الإنتاج الجديد من المسطحات، ويشرف المهندس كمال بشاى رئيس مجلس إدارة المجموعة بنفسه يوميا على كافة تفاصيل المشروع.

يذكر أن مجموعة بشاي من المصانع المتكاملة الضخمة فى مصر، وتغطى جزءا كبيرا من احتياجات السوق المحلية بمنتجات الصلب المختلفة ذات المقاسات والأحجام المتنوعة، وتصل الطاقات الإنتاجية السنوية بالمجموعة لأكثر من 4 ملايين طن، إلا أن مصانعها شأنها شأن كل مصانع الصلب فى مصر لا تعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية لعوامل جيوسياسية محلية وإقليمية ودولية، وأبرزها على الإطلاق موجات التضخم العاتية التى لحقت بمختلف بلدان العالم تاركة آثارًا سلبيه على اقتصادياتها.