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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جمال علام يؤازر المنتخب الأولمبي قبل مواجهة الأردن الودية

جمال علام في معسكر
جمال علام في معسكر المنتخب الأولمبي

شهد الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة  التدريب الختامي للمنتخب اليوم استعدادا للقاء نظيره الأردني وديا  غدا باستاد المقاولون العرب ضمن برنامج الإعداد للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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 وكان رفقته الكابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب وبعد انتهاء التدريب اطمأن جمال علام  البرازيلى ميكالى المدير الفني على آخر الترتيبات ومطالبة فى الفترة القادمة خاصة وأن مجلس الإدارة والجماهير وكل المصريين ارتبطوا بهذا الجيل الأوليمبي المتميز بعد ظهوره المبهر فى بطولة أفريقيا السابقة بالمغرب وحصوله على الميدالية الفضية متمنيا أن يحقق هذا الجيل حلم المصريين يحصد ميدالية أولمبية  .  
وتقام ودية  المنتخب الاوليمبي مع الأردن  الساعة التاسعة مساء الخميس  باستاد المقاولون العرب ، وفى اليوم التالى  تطير بعثة المنتخب الأوليمبي  ظهر الجمعة  إلى أوزبكستان لمواجهة منتخبها وديا يوم الاثنين المقبل ضمن برنامج الإعداد للأولمبياد .

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