تنفيذ3 حالات إزالة فورية بقرية أبنود بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية أبنود التابعة لمركز قنا، اليوم الخميس، برئاسة العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وخالد بهيج نائب المدينة، ورفاعى عبداللاه رئيس القرية، من تنفيذ عدد ٣ حالات إزالة فورية تعدى على أرض أملاك دولة وأملاك خاصة زراعة على مساحة ٨٢٥ متر عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت وتقطيع حديد أعمدة بناحية كرم عمران .

وأكد لطفي، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة ، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومنع انتشار العشوائيات .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.