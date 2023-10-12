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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي يوجه التحية لأسر طلاب الأكاديمية العسكرية والأهالي يرفعون الأعلام (شاهد)

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيه التحية لأسر طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية قبل بدء حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية.

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انطلاق حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية بحضور السيسي (شاهد)

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حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية بحضور الرئيس السيسي (بث مباشر)

 لوح الأهالي للرئيس السيسي بأيديهم ردًّا على التحية رافعين الأعلام المصرية.

 

 قد وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ قليل إلى مقر الكلية الحربية لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

 

بدأت حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، تزامنًا هذا العام مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على حرب أكتوبر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية:

ينطلق مساء الخميس حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية.

 

 تعدُّ الكلية الحربية مصنع الرجال الأشداء، والصرح التعليمى الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق، ذلك الصرح العسكرى العلمى الذى يعتبرالأقدم فى الشرق الأوسط وإفريقيا، يرجع تاريخه إلى عام 1811م.

 

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.

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