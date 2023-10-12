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الخميس 12 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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انطلاق حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية بحضور السيسي (شاهد)

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

 انطلق حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، تزامن هذا العام مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على حرب أكتوبر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية بحضور الرئيس السيسي (بث مباشر)

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ينطلق مساء اليوم الخميس حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية.

 وتعد الكلية الحربية مصنع الرجال الأشداء، والصرح التعليمى الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق، ذلك الصرح العسكرى العلمى الذى يعتبرالأقدم فى الشرق الأوسط وأفريقيا، يرجع تاريخه إلى عام 1811م.

 

 وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.

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