انطلاق حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية بحضور السيسي (شاهد)

انطلق حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، تزامن هذا العام مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على حرب أكتوبر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ينطلق مساء اليوم الخميس حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية.

وتعد الكلية الحربية مصنع الرجال الأشداء، والصرح التعليمى الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق، ذلك الصرح العسكرى العلمى الذى يعتبرالأقدم فى الشرق الأوسط وأفريقيا، يرجع تاريخه إلى عام 1811م.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.