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الخميس 12 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية بحضور الرئيس السيسي (بث مباشر)

حفل تخرج دفعة جديدة
حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لمتابعيها نقدم لكم بثًا مباشرًا لحفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، تزامنًا هذا العام مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على حرب أكتوبر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

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شروط القبول في الكليات العسكرية لأصحاب المؤهلات العليا

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رابط تنسيق الكليات العسكرية 2023 و خطوات التسجيل

 ينطلق مساء الخميس حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية.

 

وتعد الكلية الحربية مصنع الرجال الأشداء، والصرح التعليمي الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وإحدى مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق، ذلك الصرح العسكرى العلمي الذي يعتبر الأقدم في الشرق الأوسط وأفريقيا، يرجع تاريخه إلى عام 1811م.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.

 

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رابط تنسيق الكليات العسكرية 2023 و خطوات التسجيل
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